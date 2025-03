Astronautas 'presos' no espaço: quais são os efeitos da gravidade zero para o corpo humano?

Em entrevista ao Jornal da Record News de terça-feira (18), o divulgador científico Sérgio Sacani explica os efeitos da gravidade zero no corpo humano ao comentar o retorno dos astronautas da Nasa à Terra após nove meses 'presos' na ISS (Estação Espacial Internacional) .



Segundo Sacani, com a permanência prolongada no espaço, a musculatura e os ossos se acostumam com os efeitos da microgravidade — condição de gravidade reduzida que existe no ambiente da ISS. No entanto, ao voltar ao planeta, o organismo pode sofrer instabilidade, ocasionando tontura e dificuldade de andar.



Devido aos possíveis desconfortos, os astronautas são carregados em maca ou cadeira de rodas ao deixarem a cápsula e passam por um período de quarentena, no qual são observados e avaliados por médicos e cientistas. Os tripulantes também recebem acompanhamento físico e mental para se readaptar à gravidade e recuperar a força muscular.



A dupla de astronautas da Nasa, Suni Williams e Butch Wilmore, retornou à Terra após nove meses 'presos' na estação espacial devido a um problema no sistema de propulsão da nave que os levou ao espaço. O resgate foi realizado nesta terça-feira (18) em missão liderada pela SpaceX, empresa de Elon Musk.