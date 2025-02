Comunidade judaica repudia gesto de Musk semelhante ao de Hitler Empresário e dono da Tesla ironizou situação em sua conta no X, antigo Twitter, e disse que ‘ataques do tipo estão desgastados’ Internacional|Do R7 21/01/2025 - 11h29 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h40 ) twitter

Comunidade judaica repudia gesto de Musk semelhante ao de Hitler Reprodução/X

Elon Musk se tornou alvo de críticas nesta terça-feira (21) após um gesto controverso feito durante um comício de apoio a Donald Trump, em Washington (EUA), na última segunda-feira (20). A comunidade judaica norte-americana classificou o gesto como preocupante, comparando-o a uma saudação nazista.

Durante o discurso no evento, Musk tocou o peito com a mão direita e, em seguida, estendeu o braço com força — repetindo o gesto pelo menos outras duas vezes. Nas redes sociais, internautas rapidamente associaram o movimento à “saudação romana”, gesto historicamente ligado ao nazismo.

Em resposta às críticas, Musk ironizou a situação em sua plataforma X (antigo Twitter): “Francamente, ataques do tipo ‘todo mundo é Hitler’ estão tão desgastados”.

Por meio do X, o Instituto Israel-Brasil, falou pela comunidade judaica, apontando que, embora o bilionário tenha expressado apoio ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, isso não o isenta de acusações de antissemitismo.

Musk já foi criticado por endossar partidos neonazistas, como o AfD, da Alemanha, e por declarações polêmicas, incluindo ataques ao magnata judeu George Soros, a quem acusou de tentar “destruir a civilização ocidental”.

Outro ponto que aumentou a tensão foi a repetição de um gesto semelhante no mesmo dia por Steve Bannon, estrategista-chefe da Casa Branca no primeiro governo Trump. A saudação, que remonta à Alemanha nazista, reforçou o alerta da comunidade judaica sobre o impacto simbólico desses atos, especialmente em um momento de ressurgimento de movimentos ultranacionalistas pelo mundo.

O que é saudação feita por Elon Musk e por que o gesto nos preocupa? pic.twitter.com/SKyHV5Ii2w — Instituto Brasil-Israel (@ibi_br) January 20, 2025

Confira comunicado do Instituto Israel-Brasil:

O que é saudação feita por Elon Musk e por que o gesto nos preocupa?

Quando falava no comício de celebração de Donald Trump, Elon Musk pareceu concluir o discurso com uma “saudação romana”, gesto comumente associado à Alemanha nazista, onde vinha acompanhado da expressão “Heil Hitler”.

O gesto é usado pela extrema-direita em todo o mundo, particularmente na Itália. Além de Musk, quem repetiu a saudação em discurso hoje foi o ideólogo de extrema-direita Steve Bannon.

Na comunidade judaica norte-americana, muitos expressaram preocupação com a proximidade entre Trump e Musk. Ainda que Musk se coloque como apoiador do premiê israelense, Benjamin Netanyahu, é um equívoco acreditar que essa proximidade o isentaria de possuir ideias antissemitas.

O bilionário, inclusive, tem endossado partidos neonazistas, como o AfD, da Alemanha, e já teceu críticas à ADL, Liga Antidifamação, além de reproduzir falas antissemitas, com ataques ao magnata judeu George Soros por suas “tentativas de destruir a civilização ocidental”.