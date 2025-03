Vietnã proíbe venda de boneca que teria mapa escondido de área reivindicada pela China Autoridades vietnamitas dizem que a representação de uma região do Oceano Pacífico é uma questão de segurança nacional Internacional|Do R7 15/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem que circulou na mídia vietnamita mostra a boneca e detalhe do desenho que seria a representação de um mapa Reprodução/enanyang.my

O Vietnã está retirando das lojas uma boneca de fabricação chinesa com uma imagem impressa na bochecha que lembra um mapa usado por Pequim para demarcar suas reivindicações sobre áreas disputadas do Mar da China Meridional.

O desenho, segundo as autoridades vietnamitas, representa a “linha dos nove traços”. Retratada em vários mapas chineses oficiais e não oficiais, a linha compreende nove (ou 11) traços sobre o Mar da China Meridional. Ela se estende ao longo da costa da Ilha de Hainan, na China, corre perto da costa do Vietnã e adentra o Mar da China Meridional.

Ao norte de Bornéu, perto das costas da Malásia e Brunei, a linha segue para o oeste das Filipinas e termina ao sul de Taiwan.

Desde o final da década de 1940, a China promove a linha de nove traços – também conhecida como “linha em forma de U” ou “língua de vaca” – no Mar da China Meridional.

‌



China’s “nine-dash line” demarcation gives it control of most of the South China Sea. https://t.co/7N0S4IJnGW pic.twitter.com/iPNJuaxuLC — Geopolitical Intelligence Services (@GIS_Reports) August 24, 2016

A linha tem sido objeto de especulação há muito tempo sobre o que exatamente ela pretende abranger.

A China nunca foi muito explícita quanto ao que exatamente a reivindicação inclui, mas tem sido persistente em tentar promovê-la.

‌



Isso tem acontecido especialmente desde que a Malásia, as Filipinas e o Vietnã começaram a reivindicar partes do Mar da China Meridional que se sobrepõem à linha dos nove traços.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No Vietnã, a venda e distribuição de quaisquer produtos com a linha de nove traços é ilegal, e quem for pego vendendo esse material pode enfrentar penalidades.

‌



A boneca, chamada Baby Three, é vendida no Vietnã em lojas de rua e online desde maio de 2024, mas só recentemente as autoridades receberam relatos de que o brinquedo incluiria imagens da linha de nove traços.

“Como isso afeta a segurança nacional e a soberania territorial do Vietnã, as autoridades devem confiscar todos os brinquedos que tenham a imagem”, disse Tran Huu Linh, diretor geral do Departamento de Mercados Internos do Ministério da Indústria e Comércio, ao site de notícias estatal Tuoi Tre.

Em 2023, o filme “Barbie” foi proibido no país porque, segundo as autoridades vietnamitas, ele incluiria um mapa com a linha de nove traços. “Não concedemos licença para o filme americano Barbie ser lançado no Vietnã porque ele contém a imagem ofensiva da linha de nove traços”, disse o chefe do Departamento de Cinema na época.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5