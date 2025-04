JD Vance deixa cair troféu durante cerimônia na Casa Branca ‘Eu não queria que ninguém depois da Ohio State pegasse o troféu, então decidi quebrá-lo’, escreveu o vice-presidente dos EUA nas redes sociais Internacional|Do R7 14/04/2025 - 21h05 (Atualizado em 14/04/2025 - 21h45 ) twitter

Vance é ex-aluno da Ohio State Reprodução/X - @NoLieWithBTC

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, protagonizou uma cena inusitada durante uma homenagem à equipe de futebol americano da Universidade Estadual de Ohio (Ohio State), campeã nacional universitária. Durante a cerimônia realizada nesta segunda-feira (14) na Casa Branca, Vance deixou o troféu da conquista cair ao tentar erguê-lo diante da plateia.

Ex-aluno da Ohio State, Vance segurava o troféu quando a parte superior se soltou da base. A cena ocorreu enquanto a banda do Corpo de Fuzileiros Navais executava “We Are The Champions”, da banda Queen.

O running back, TreVeyon Henderson, um dos destaques do time, agiu rapidamente e recuperou o objeto antes que causasse mais estragos.

JD Vance just broke apart the College Football Playoff National Championship trophy on live television. pic.twitter.com/nQt8yPgtiI — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) April 14, 2025

Nas redes sociais, o vice-presidente minimizou o episódio com bom humor. “Eu não queria que ninguém depois da Ohio State pegasse o troféu, então decidi quebrá-lo”, escreveu no X.

‌



O momento rapidamente se tornou viral, com apoiadores do presidente Donald Trump dizendo que o troféu era “feito na China”, em meio às disputas comerciais com Pequim.

“Este troféu foi feito na China. É por isso que ele quebrou. Tarifas de 200% amanhã de manhã”, disse um americano no X.

‌



This trophy was made in China. That's why this happened.



200% tariffs tomorrow morning. — Shawn Farash (@Shawn_Farash) April 14, 2025

A cerimônia ainda contou com discursos de Vance e Trump. Ambos parabenizaram o time pela vitória por 34 a 23 sobre a Universidade de Notre Dame, na final do campeonato disputada em 20 de janeiro, mesmo dia da posse de Trump.

Na fala, o presidente também exaltou o estado de Ohio, dizendo que venceu ali “com uma vitória esmagadora”.

‌



Em tom descontraído, Vance aproveitou a ocasião para provocar o senador republicano Ted Cruz, do Texas. Os dois fizeram uma aposta amigável antes de um confronto entre Ohio State e a Universidade do Texas nos playoffs universitários.

O perdedor deveria vestir a camisa do time vencedor e levar comida e cerveja do seu estado. “Não gosto de perder nenhuma aposta, mas realmente não quero perder uma aposta para Ted Cruz”, brincou Vance, acrescentando que o colega ainda não pagou a aposta.

Natural de Ohio e formado pela Ohio State antes de estudar Direito em Yale, Vance também fez uma piada com um torcedor identificado com a arquirrival da universidade, a Universidade de Michigan. “Estou prestes a dizer ao Serviço Secreto que ele tem uma arma perigosa”, disse, apontando para o chapéu do rival.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

