Coreia do Norte critica exercícios aéreos conjuntos entre Coreia do Sul, EUA e Japão

Navios de guerra da Coreia do Sul, EUA e Japão realizaram o exercício Freedom Edge ao sul da ilha de Jeju Divulgação/Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul

A Coreia do Norte condenou neste domingo (13) os exercícios aéreos conjuntos realizados por Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão, classificando a ação militar como um fator que eleva o risco de instabilidade na Península Coreana.

O Ministério da Defesa norte-coreano afirmou, por meio de comunicado divulgado pela agência estatal KCNA, que as manobras são “atos hostis” e representam “uma ameaça direta à segurança” do país. O texto também alertou para “graves consequências” caso os exercícios continuem.

Os exercícios em questão ocorreram na sexta-feira (11) sobre águas internacionais próximas à ilha de Jeju, na Coreia do Sul, e incluíram ao menos um bombardeiro B-52H dos Estados Unidos. Foi a primeira vez neste ano que esse tipo de aeronave estratégica operou nas imediações da Península Coreana, segundo o Ministério da Defesa de Seul.

A Coreia do Norte acusou a aliança entre os três países de ter se transformado em uma “estrutura militar triangular baseada em armas nucleares”. Segundo o comunicado, Pyongyang considera legítimo o direito de adotar contramedidas diante do que chamou de “ações militares provocativas”.

‌



O governo norte-coreano também cobrou vigilância internacional contra o que descreveu como um esforço contínuo para fortalecer alianças militares multilaterais com “caráter agressivo” na região. Até o momento, os governos dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão não comentaram oficialmente a resposta de Pyongyang.

