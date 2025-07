Japão e Coreia do Sul buscam acordo com EUA para evitar tarifas Países asiáticos tentam suavizar impacto de tarifas americanas previstas para agosto Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 19h32 (Atualizado em 08/07/2025 - 19h32 ) twitter

Japão e Coreia do Sul correm contra o tempo para negociar com os EUA antes de retomada do tarifaço

Japão e Coreia do Sul estão em busca de negociações com os Estados Unidos para mitigar o efeito das tarifas que entrarão em vigor em 1º de agosto. O Japão visa concessões para sua indústria automobilística sem comprometer o setor agrícola, enquanto a Coreia do Sul pretende intensificar as negociações comerciais para alcançar um acordo benéfico.

O presidente Donald Trump anunciou que 14 nações enfrentariam tarifas que variam de 25% a 40%, afetando também países como Laos e Mianmar. Segundo especialista, a intenção de Trump é pressionar os países a aceitar acordos que favoreçam os interesses comerciais dos Estados Unidos, reduzindo o déficit comercial e aumentando a presença de produtos americanos em mercados internacionais.

Paulo Velasco, professor de política internacional, ressaltou que, embora a União Europeia considere retaliações, Japão e Coreia do Sul preferem buscar um entendimento com Washington. Ele destacou a dificuldade de reagir diretamente às medidas americanas, dada a influência da economia dos Estados Unidos no comércio global. As declarações foram feitas ao programa CONEXÃO RECORD NEWS.

