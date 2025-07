Trump vai adotar abordagem ‘estratégica’ em relação à Coreia do Norte, diz autoridade dos EUA Segundo a diplomata, Washington está disposto a fortalecer medidas de defesa com Japão e Coreia do Sul na região Internacional|Do R7 12/07/2025 - 18h41 (Atualizado em 12/07/2025 - 18h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Donald Trump e Kim Jong-un se encontraram pela última vez em 12 de junho de 2018, no Hotel Capella, na ilha de Sentosa, em Singapura REPRODUÇÃO/RECORD NEWS - 27.11.2024

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está adotando uma abordagem “prudente” e “estratégica” diante dos desafios representados pela Coreia do Norte, disse a porta-voz adjunta do Departamento de Estado, Mignon Houston, na sexta-feira (11). Ela reforçou que a “desnuclearização completa” de Pyongyang continua sendo a principal exigência da Casa Branca.

Durante coletiva de imprensa, Houston destacou a importância da aliança entre Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão para dissuadir as ações militares de Pyongyang na Ásia. “Os Estados Unidos sempre estiveram comprometidos com a desnuclearização completa da Coreia do Norte. Este é um compromisso porque entendemos... que, seguindo esse compromisso, estamos garantindo a estabilidade da região”, afirmou.

RESUMO DA NOTÍCIA O governo Trump está adotando uma abordagem "prudente" e "estratégica" em relação à Coreia do Norte.

A "desnuclearização completa" de Pyongyang é a principal exigência dos EUA.

Os EUA estão trabalhando em aliança com Japão e Coreia do Sul para garantir segurança na Península Coreana. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

“Estamos trabalhando juntos em diversas frentes com nossos parceiros e aliados, particularmente no que se refere à redução das tensões militares nesta região e à proteção da segurança da Península Coreana”, completou.

Segundo a diplomata, Washington está coordenando com seus aliados medidas de defesa consideradas “transparentes”, além de uma cooperação militar que classificou como “eficiente e eficaz”. “Estas são as medidas que estamos tomando juntos neste governo. São medidas prudentes. São medidas estratégicas para garantir uma Península Coreana segura e protegida.”

‌



“Vimos a relação entre o Japão e a Coreia do Sul, neste momento, estar melhor do que nunca, e reconhecemos que ambos os países enfrentaram histórias dolorosas. Trabalhar juntos para abordar e combater oportunidades e desafios compartilhados é algo em que continuamos nos concentrando, e este governo, em particular, está priorizando isso”, acrescentou a diplomata.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp