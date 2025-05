Coreia do Norte detém engenheiros por acidente em lançamento de destróier Regime reconhece falha na cerimônia militar em Chongjin e acusa responsáveis por “negligência operacional” Internacional|Do R7, em Brasília 24/05/2025 - 21h44 (Atualizado em 24/05/2025 - 21h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Navio norte-coreano é coberto com lona azul após acidente no lançamento Maxar Technologies Handout/EPA/Divulgação

A mídia estatal norte-coreana divulgou comunicado neste sábado (24) sobre os desdobramentos do acidente ocorrido durante o lançamento de um destróier em Chongjin, no nordeste do país.

Segundo a nota, a investigação está em andamento e resultou na detenção de três responsáveis técnicos do estaleiro.

O texto, publicado pela Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA), afirma que o grupo de apuração relatou seus avanços à Comissão Militar Central do Partido dos Trabalhadores.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Foram detidos para investigação legal Kang Jong Chol, engenheiro-chefe do Estaleiro de Chongjin; Han Kyong Hak, responsável pela oficina de construção de cascos; e Kim Yong Hak, gerente-adjunto da área administrativa.

‌



Ainda conforme a publicação oficial, a embarcação não sofreu novos danos e o cronograma de reparos continua em execução conforme o previsto.

Imagens de satélite analisadas por especialistas indicam que o navio, de aproximadamente 5.000 toneladas, permanece tombado de lado e coberto com lonas ao lado do cais, em aparente tentativa de ocultar os destroços.

‌



Projetado para levar mísseis

A embarcação integra a classe Choe Hyon, considerada a maior da frota naval norte-coreana, projetada para transportar mísseis de cruzeiro e balísticos.

A KCNA classificou o incidente como “grave” e atribuiu a causa a falhas no comando e erros operacionais.

‌



O mecanismo de lançamento traseiro teria se desprendido antes do momento correto, comprometendo o equilíbrio do navio, que tombou parcialmente antes de entrar na água.

Durante a cerimônia, o líder Kim Jong-un estava presente e teria reagido com indignação. O dirigente ordenou a recuperação completa da embarcação até a próxima reunião do Comitê Central do partido, marcada para junho, e declarou que o episódio afeta diretamente a credibilidade do regime.

A nota destaca que o incidente não provocou impactos adicionais à estrutura do destróier e reforça a continuidade dos reparos com prioridade máxima.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp