Criança entra na frente de carro desgovernado para salvar bebê na China; assista Câmeras de segurança registraram momento em que veículo elétrico invadiu restaurante onde meninas estavam Internacional|Do R7 05/06/2025 - 14h42 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h42 )

Câmeras de segurança registram momento em que carro quase atinge bebê Reprodução/CCTV

Uma menina de 11 anos se colocou na frente de um carro desgovernado para salvar sua irmã, uma bebê, depois que o veículo invadiu o restaurante em que elas estavam, na cidade de Henan, na China, na segunda-feira (2).

Vídeos de câmeras de segurança obtidos pela emissora estatal chinesa CCTV registraram o episódio. Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro, que a princípio está estacionado, avança repentinamente na direção do restaurante.

O veículo quebra as portas de vidro do estabelecimento e quase atinge a bebê. A irmã, que estava a alguns passos à esquerda, corre na direção da criança e a puxa para fora do caminho do carro, que só para quando bate em uma das paredes.

Segundo a agência de notícias Reuters, o motorista do carro, um homem idoso, sofreu ferimentos leves. Ele disse que não estava familiarizado com os controles do veículo, que é elétrico e havia sido adquirido recentemente.

Após o acidente, o motorista se desculpou e concordou em compensar os danos causados ao estabelecimento. O dono do restaurante, ao saber que o incidente não foi intencional, solicitou apenas a indenização pela porta de vidro danificada, de acordo com a Reuters.

Criança entra na frente de carro desgovernado para salvar bebê na China Reprodução/CCTV

