Dentista desvenda código oculto de Leonardo da Vinci após mais de 500 anos Segredo por trás do "Homem Vitruviano"conecta obra a proporções matemáticas e anatômicas surpreendentes Internacional|Do R7 05/07/2025 - 18h12 (Atualizado em 05/07/2025 - 18h12 )

Dentista desvenda código oculto de Leonardo da Vinci após mais de 500 anos Divulgação/Rory Mac Sweeney

Um dos desenhos mais famosos da história, o “Homem Vitruviano”, criado por Leonardo da Vinci no século 15, pode ter tido seu mistério desvendado após mais de 500 anos por um dentista do Reino Unido.

Rory Mac Sweeney afirma ter decifrado o código geométrico escondido na obra-prima renascentista, que retrata as proporções ideais do corpo humano dentro de um círculo e um quadrado.

A descoberta, publicada recentemente na revista científica Journal of Mathematics and the Arts, revela que o segredo está em um triângulo equilátero mencionado nas anotações originais de Da Vinci.

De acordo com Mac Sweeney, formado pela Trinity College, em Dublin, na Irlanda, o desenho esconde uma conexão surpreendente com a anatomia humana.

‌



O pesquisador identificou que o triângulo equilátero, posicionado sobre as pernas da figura, corresponde ao triângulo de Bonwill, um conceito usado na odontologia para descrever o funcionamento ideal da mandíbula.

Esse triângulo, segundo o estudo, não é apenas uma escolha artística, mas uma chave matemática que define a proporção entre o círculo e o quadrado do desenho: 1,64.

‌



Essa proporção, segundo a pesquisa, está muito próxima de 1,6333, um número encontrado em estruturas naturais consideradas fortes e eficientes, como a disposição de esferas, proporções do crânio humano e até a organização atômica de certos cristais.

“Estávamos procurando uma resposta complicada, mas Leonardo já apontava para este triângulo”, explicou Mac Sweeney ao jornal britânico Daily Mail.

‌



Obra à frente do tempo

O “Homem Vitruviano” foi inspirado nas ideias do arquiteto romano Marco Vitrúvio, que descreveu a harmonia das proporções do corpo humano, mas não forneceu um método matemático para representá-las em um círculo e um quadrado.

Leonardo, no entanto, foi além: usou o triângulo equilátero para criar um sistema geométrico preciso, que, segundo Mac Sweeney, antecipa padrões matemáticos que só seriam compreendidos séculos depois.

“Isso mostra que o ‘Homem Vitruviano’ é mais do que uma obra de arte. É uma hipótese científica extraordinária, que conecta arte, matemática e anatomia de forma brilhante”, disse o dentista.

Estudos anteriores já haviam apontado que as proporções do desenho de Da Vinci são surpreendentemente próximas das medidas médias do corpo humano moderno.

Pesquisas com cerca de 64 mil pessoas fisicamente ativas mostraram que, embora algumas partes do corpo atual sejam ligeiramente maiores, medidas como a altura da virilha, a largura dos ombros e o comprimento da coxa permanecem muito semelhantes às do esboço renascentista.

