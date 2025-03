Lamborghini cresce 16% em um ano com SUV Urus Lançamentos de modelos híbridos impulsionaram vendas mas Urus fez maior volume Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/03/2025 - 15h00 (Atualizado em 20/03/2025 - 15h00 ) twitter

Versão esportiva ganha motor elétrico e acompanha o V8 biturbo

A Lamborghini encerrou 2024 com resultado recorde desde a aquisição pelo grupo Volkswagen em 1998. Com 10.687 unidades produzidas, a fabricante de Sant’Agata Bolognese na Itália ultrapassou pela primeira vez a marca de 3 bilhões de euros em receita (3,09 bilhões de euros), um crescimento de 16,2% em relação a 2023. O lucro operacional também registrou um avanço, atingindo 835 milhões de euros, um aumento de 15,5% em comparação com o ano anterior.

Lamborghini/Divulgação

O Urus foi um dos principais modelos nesta marca importante. Além dele o Revuelto e o Temerário foram os modelos que mais contribuíram para o resultado positivo.

Lamborghini/Divulgação

Nas vendas o crescimento de chegou a 5,7% em relação a 2023 mas o faturamento foi bem maior. Esse aumento se deve a três novos modelos lançados, inicialmente com o Revuelto, que combina o icônico motor V12 com a tecnologia híbrida alimentada por três motores elétricos. Em seguida, houve a apresentação do Urus SE, que oferece avanços em tecnologia, eficiência e design para um desempenho aprimorado. Por fim, o Temerario traz novo motor V8 híbrido, oferecendo o DNA de condução da Lamborghini.

Lamborghini/Divulgação

Stephan Winkelmann, presidente e CEO da Automobili Lamborghini, comentou: “Evoluir toda a gama de produtos enquanto continuamos a crescer: é assim que podemos resumir outro ano recorde para a Automobili Lamborghini. Apesar das dificuldades no mercado automotivo e do clima altamente competitivo, em 2024 registramos crescimento em todas as três macrorregiões (Américas, EMEA e APAC), confirmando a força global da marca. Esses resultados destacam os pontos fortes de nossa equipe extraordinária e nos enchem de confiança e determinação à medida que abraçamos os próximos desafios do setor, continuando a combinar desempenho, exclusividade e inovação.”

Lamborghini/Divulgação

O crescimento também impulsionou a geração de empregos, com a adição de 1.000 novos colaboradores nos últimos dois anos, representando um aumento de 30% no quadro de funcionários.

