Tempestades e inundações causaram a morte de pelo menos uma pessoa, na Itália

A Itália entrou em alerta, nesta quinta-feira (17), para tempestades e inundações. O país confirmou a morte de uma morte. As chuvas intensas causaram alagamentos, deslizamentos de terra e bloqueios de estradas no norte italiano.



Os moradores foram orientados a evitar áreas perigosas e seguir as instruções da defesa civil. Vários rios transbordaram, e equipes de emergência seguem em ação. A previsão indica que o tempo instável deve continuar nos próximos dias.