Enchentes no Texas: número de mortos sobe para 32, com 27 desaparecidos Pelo menos 18 adultos e 14 crianças morreram na tragédia Internacional|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 05/07/2025 - 17h45 (Atualizado em 05/07/2025 - 18h49 )

Trabalho das autoridades é encontrar os desaparecidos após a enchente Boletim JR 24H/Reprodução - 05.07.2025

A quantidade de mortes confirmadas na enchente do oeste do estado do Texas (Estados Unidos) subiu para 32 pessoas, sendo 18 adultos e 14 crianças. Cinco adultos e três crianças ainda não foram identificadas. 27 pessoas seguem desaparecidas .

O governador Greg Abbott disse neste sábado (5) que o governo vai seguir com as ações de resgate até que “o trabalho estiver completo”. “Nós vamos encontrar todos eles”, reforçou.

Abbott também disse que as equipes de busca serão “implacáveis” em seu trabalho. Segundo ele, as buscas seguem na esperança de achar as pessoas desaparecidas com vida, e que é uma “corrida contra o relógio”.

A secretária de Segurança Interna dos EUA Kristi Noem afirma que o presidente Trump está arrasado com a situação no estado e que reza pelas vítimas. Ela afirmou que novos recursos serão enviados, como helicópteros com sensores termais para ajudar nas buscas. “A prioridade numero um são as pessoas, encontrá-las o mais rápido possível”, detalha.

Equipes de resgate, sob coordenação do xerife Larry Leitha, intensificam esforços com mais de mil pessoas envolvidas na missão, incluindo 160 operações aéreas já executadas.

Para amparar famílias afetadas, abriu-se um abrigo no local. Dalton Rice, gestor municipal, alertou que o número de desaparecidos pode se alterar com o desenrolar das buscas.“Os 27 desaparecidos são crianças do acampamento Mystic. Outros casos desconhecidos não têm contagem precisa ainda”, explicou.

Enchente surpreendeu

O vice-governador Dan Patrick comentou que todas as vigilâncias estavam operantes, mas a intensidade do fenômeno surpreendeu.

“A tempestade se concentrou no condado nas primeiras horas,” disse ele. Magistrado Rob Kelly reconheceu a limitação no sistema de alerta local: “Não tínhamos um mecanismo para prever esse nível de inundação”, apontou.

Segundo Jason Runyen, do Serviço Nacional de Meteorologia, a tempestade estagnou sobre a região central do estado, com risco de volumes elevados que podem agravar a situação nas próximas 48 horas.

