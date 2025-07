Governador do Texas pede apoio imediato e contínuo do governo federal após enchentes Greg Abbott afirma que o estado vai garantir que todos os recursos estarão disponíveis para todas as cidades que necessitarem Internacional|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 05/07/2025 - 18h19 (Atualizado em 05/07/2025 - 18h41 ) twitter

Uma coletiva de emergência foi convocada neste sábado para tratar das enchentes Reprodução/Governo do Texas - 05.07.2025

O governador do Texas, nos EUA (Estados Unidos da América), Greg Abbott , assinou neste sábado (5) uma declaração de desastre federal, para buscar apoio imediato e contínuo do governo do país após enchentes que atingiram o estado. Abbott também assinou um documento que expandiu a declaração de desastre e adicionou cidades à lista de afetadas.

“Nós vamos continuar adicionando cidades conforme for necessário”, explicou. O governador afirma que o estado vai garantir que todos os recursos estarão disponíveis para todas as cidades que necessitarem.

Abbott disse que o governo vai seguir com as ações de resgate até que “o trabalho estiver completo”. “Nós vamos encontrar todos eles”, reforçou. Ele também disse que as equipes de busca serão “implacáveis” em seu trabalho. Segundo o governador, as buscas seguem na esperança de achar as pessoas desaparecidas com vida, e que é uma “corrida contra o relógio”.

A secretária de Segurança Interna dos EUA Kristi Noem afirma que o presidente Trump está arrasado com a situação no estado e que reza pelas vítimas. Ela afirma que o presidente já concordou em conceder o pedido de apoio ao Texas e que novos recursos serão enviados, como helicópteros com sensores termais para ajudar nas buscas. “A prioridade numero um são as pessoas, encontrá-las o mais rápido possível”, detalha.

Equipes de resgate, sob coordenação do xerife Larry Leitha, intensificam esforços com mais de mil pessoas envolvidas na missão, incluindo 160 operações aéreas já executadas.

Para amparar famílias afetadas, abriu-se um abrigo no local. Dalton Rice, gestor municipal, alertou que o número de desaparecidos pode se alterar com o desenrolar das buscas.“Os 27 desaparecidos são crianças do acampamento Mystic. Outros casos desconhecidos não têm contagem precisa ainda”, explicou.

Drama em acampamento

O acampamento feminino, chamado Camp Mystic, era frequentado por mais de 750 crianças. Cerca de 20 a 25 das meninas ainda estão desaparecidas, segundo estimativas da agência de notícias Reuters e do New York Times.

Três garotas que acampavam no momento da tragédia morreram. Elas foram identificadas como Renee Smajstrla, de 8 anos, Janie Hunt, de 9, e Sarah Marsh, também de 8, de acordo com a imprensa norte-americana.

Da esquerda para a direita: Renee Smajstrla, Janie Hunt e Sarah Marsh Reprodução/Facebook

O acampamento, localizado às margens do Rio Guadalupe, foi completamente destruído, disse Elinor Lester, de 13 anos, uma das campistas resgatadas, à agência de notícias Associated Press (AP).

As cabanas das meninas mais novas, a partir de 8 anos, ficavam próximas ao rio e foram as primeiras a serem inundadas, segundo Lester. Ela, que estava em uma área elevada, relatou à AP que acordou no início da madrugada com trovões e chuva forte.

Algumas das crianças das cabanas mais baixas conseguiram subir até a colina para se abrigar, mas ficaram sem comida, água potável e energia elétrica até a chegada dos socorristas.

As equipes de resgate, compostas por 400 pessoas, 14 helicópteros e 12 drones, evacuaram 237 sobreviventes, incluindo Lester, que foi retirada de helicóptero após atravessar uma ponte com água na altura das pernas.

