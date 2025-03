Estados Unidos começam a importar ovos para tentar frear altas nos preços e falta da proteína

Os Estados Unidos começaram a comprar ovos de outras nações para tentar suprir a demanda. O país sofre com a falta da proteína e alta nos preços devido à gripe aviária, que já dizimou 123 milhões de galinhas, perus e outras aves em 49 estados dos EUA desde o início dos surtos, em 2022. Na busca de reduzir os preços, o governo americano lançou um plano que autorizou a importação dos ovos da Turquia e Coreia do Sul.

As altas no valor do produto não são exclusivas do país. No Brasil, o preço nas gôndolas dos supermercados teve um aumento de 40% entre janeiro e fevereiro deste ano, devido ao calor elevado e a alta procura pela proteína.