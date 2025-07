Entenda por que Exército de Taiwan treina para viajar de metrô caso a China invada a ilha Tropas ‘testaram situações reais de guerra’ durante exercícios subterrâneos, disse o governo taiwanês Internacional|Do R7 16/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/07/2025 - 02h00 ) twitter

As forças armadas de Taiwan deram início à maior edição do Han Kuang Reprodução/Instagram/@mna_roc

Soldados armados circularam pelo metrô de Taiwan na segunda-feira (14) em um exercício militar que simulou uma reação rápida a uma eventual invasão chinesa. As informações são do jornal Business Insider.

Com mísseis Stinger nos ombros, lançadores de granadas nas mãos e munições em empilhadeiras, tropas da polícia militar e do Terceiro Comando do Exército embarcaram em vagões, circularam entre estações e se posicionaram no entorno da malha subterrânea da capital Taipei. O objetivo foi treinar deslocamentos rápidos por túneis e estações, em caso de bloqueios de avenidas e ruas.

O exercício ocorreu entre as estações Templo de Shandao e Templo de Longshan, trajeto que inclui a Estação Principal de Taipei, um dos principais pontos de conexão urbana da região metropolitana, que concentra mais de 6,5 milhões de habitantes.

Segundo o Ministério da Defesa Nacional, as tropas “não estavam apenas praticando combate em áreas urbanas, mas testando o uso de estruturas subterrâneas para transporte de forças e equipamentos em uma situação real de guerra”. Os exercícios deste ano, que duram dez dias, são os maiores da história do programa Han Kuang (exercício militar anual de Taiwan) e contam com participação de forças civis e militares.

No fim de semana, Taiwan também mobilizou, pela primeira vez, os Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade fornecidos pelos Estados Unidos. A movimentação militar acontece em meio ao aumento das tensões no estreito de Taiwan e à pressão de Pequim sobre a ilha, que considera parte de seu território.

