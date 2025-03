EUA acelera venda de armas de US$ 3 bilhões para Israel, incluindo bombas e escavadeiras Negociação de três fases foi aprovada com urgência pelo secretário de Estado, Marco Rubio Internacional|Do R7 01/03/2025 - 14h15 (Atualizado em 01/03/2025 - 14h15 ) twitter

Escavadeiras blindadas Caterpillar D9 devem ser entregues em 2027 às Forças de Defesa de Israel Reprodução/X - @decepticon46

O governo dos Estados Unidos anunciou a venda de quase US$ 3 bilhões em armamentos para Israel, incluindo milhares de bombas e escavadeiras blindadas. A transação foi notificada ao Congresso na última sexta-feira (23) em caráter emergencial, o que dispensa a necessidade de revisão pelos comitês de Relações Exteriores da Câmara e do Senado.

A Agência de Cooperação em Segurança de Defesa dos EUA (DSCA) afirmou que o secretário de Estado, Marco Rubio, determinou a urgência da operação, justificando-a como essencial para a segurança nacional dos Estados Unidos. Segundo a DSCA, a venda “melhorará a capacidade de Israel de enfrentar ameaças atuais e futuras, fortalecerá sua defesa interna e servirá como um fator de dissuasão para ameaças regionais”.

Detalhes da venda

A negociação envolve três pacotes distintos, segundo o jornal The Times of Israel. O primeiro, no valor de US$ 2,04 bilhões, inclui 35.529 bombas pesadas MK 84 ou BLU-117, além de 4.000 ogivas penetradoras I-2000. O Pentágono informou que as entregas estão previstas para 2026, mas parte do arsenal pode ser retirada do estoque dos EUA para envio imediato.

O segundo pacote, avaliado em US$ 675,7 milhões, contempla 201 bombas MK 83 de 1.000 libras, 4.799 bombas BLU-110A/B de 1.000 libras e 5.000 kits de orientação JDAM. A previsão é de que esses armamentos sejam entregues até 2028.

‌



Já o terceiro pacote, estimado em US$ 295 milhões, envolve a venda de escavadeiras blindadas Caterpillar D9 e equipamentos relacionados, cujo envio está programado para começar em 2027.

Mudança de postura do governo Trump

A venda das escavadeiras blindadas havia sido bloqueada pelo governo do ex-presidente Joe Biden devido a preocupações com direitos humanos, já que agências internacionais afirmaram que os equipamentos são utilizados por Israel para demolir estruturas em Gaza.

‌



No entanto, o atual presidente Donald Trump, que assumiu o cargo há seis semanas, revogou diversas medidas restritivas impostas por Biden para o fornecimento de armamentos a Israel.

Entre as mudanças recentes, Trump anulou o Memorando de Segurança Nacional 20, uma exigência imposta à aliados militares dos EUA para que se comprometessem formalmente a não utilizar armas norte-americanas contra civis ou para restringir o fornecimento de ajuda humanitária.

‌



Além disso, o republicano liberou o envio de bombas “bunker buster” de 2.000 libras para Israel, cujo carregamento foi bloqueado por Biden em maio de 2024, em meio à ofensiva israelense em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

A guerra em Gaza começou em 7 de outubro de 2023, após um ataque do Hamas ao sul de Israel, que deixou cerca de 1.200 mortos e resultou no sequestro de 251 reféns pelo grupo extremista. Desde então, o conflito se intensificou, e Israel tem recebido apoio militar contínuo dos EUA.