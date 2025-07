Ex-participante de reality show é acusada de decapitar parceiro na Austrália Polícia continua buscas pela cabeça da vítima enquanto família clama por justiça Internacional|Do R7 01/07/2025 - 14h52 (Atualizado em 01/07/2025 - 14h52 ) twitter

Tamika Chesser participou do reality show australiano Beauty and the Geek Reprodução de vídeo/Channel Seven

Uma ex-participante do reality show australiano Beauty and the Geek foi formalmente acusada de assassinato após seu parceiro ter sido encontrado desmembrado e decapitado em um apartamento na cidade de Port Lincoln, na Austrália.

A polícia segue à procura da cabeça da vítima, considerada fundamental para que a família possa realizar o funeral e dar um último adeus.

Tamika Chesser, de 34 anos, foi apontada pela polícia como suspeita da morte de Julian Story, de 39 anos, cujo corpo foi descoberto em 19 de junho. O caso chocou a comunidade local e despertou atenção nacional.

As autoridades foram acionadas inicialmente para conter um pequeno incêndio no apartamento do casal. Ao chegarem, encontraram um cenário perturbador: o corpo desmembrado de Julian, sem a cabeça, que até o momento não foi localizada, apesar das buscas intensas.

Uma testemunha relatou que observou fumaça saindo da residência e, ao questionar Tamika, ouviu dela que “não estava fazendo nada”. Em seguida, a mulher saiu para passear com seus cães e trancou a porta. Preocupado com a possibilidade do fogo se alastrar, o homem entrou pela porta dos fundos e apagou focos de fumaça e brasas na unidade.

Quando a polícia chegou, Tamika estava sentada no jardim, em estado catatônico e sem responder, conforme relatado nos documentos do processo. As imagens de câmeras de segurança divulgadas mostram a mulher caminhando com seus cães no dia da morte de Julian, fato que as autoridades esperam que a população ajude a esclarecer.

O delegado Darren Fielke afirmou que Tamika não costuma usar veículos, o que torna ainda mais importante a colaboração do público para monitorar seus movimentos e ajudar nas investigações. Até o momento, não foi revelado o motivo do crime, mas a relação doméstica entre os envolvidos está sendo investigada.

Em audiência realizada remotamente a partir de uma unidade de saúde mental, onde está internada, Tamika teve a fiança negada e deverá retornar ao tribunal em dezembro. Ela é conhecida por ter participado da temporada de 2010 do reality Beauty and the Geek Australia, em que foi vice-campeã, além de ter atuado como modelo em publicações como Playboy e FHM.

A polícia enfatizou a importância da recuperação da cabeça da vítima, tanto para o avanço das investigações quanto para proporcionar um encerramento digno para a família de Julian. “Retornar a cabeça dele para a família é fundamental para que possam realizar o funeral e seguir em paz”, declarou o delegado.

Em comunicado, os familiares expressaram profundo sofrimento diante da tragédia e agradeceram o apoio da comunidade e amigos que têm sido fundamentais para atravessar esse momento difícil.

