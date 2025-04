Filho de vice-diretora da CIA foi morto na Ucrânia enquanto lutava pela Rússia De acordo com pessoas próximas, o jovem era ‘extremamente crítico’ à política externa dos EUA Internacional|Do R7 27/04/2025 - 16h32 (Atualizado em 27/04/2025 - 16h32 ) twitter

Anúncio da morte de Michael Gloss veio um ano após o ocorrido Reprodução/Redes Sociais

Michael Alexander Gloss, de 21 anos, filho da vice-diretora de Inovação Digital da CIA, Juliane Gallina Gloss, e de um veterano da Marinha dos Estados Unidos, morreu em abril de 2024 enquanto lutava pela Rússia na guerra contra a Ucrânia. A morte foi confirmada publicamente na sexta-feira (25).

Em setembro de 2023, Gloss assinou um contrato com o Ministério da Defesa da Rússia. Três meses depois, foi designado para uma unidade de assalto do 137º Regimento Aerotransportado e enviado à linha de frente na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.

Segundo informações do jornal investigativo russo iStories, Gloss atuava em operações ofensivas no front. Ele morreu em decorrência de uma perda massiva de sangue provocada por um bombardeio de artilharia, de acordo com seu atestado de óbito. O pai, Larry Gloss, afirmou ao jornal Washington Post que o filho foi atingido enquanto tentava socorrer um colega ferido.

O funeral foi realizado nos Estados Unidos, oito meses após a morte, em 21 de dezembro de 2024.

‌



A adesão de Gloss ao exército russo é considerada incomum, especialmente devido à sua ligação familiar com a comunidade de inteligência americana. De acordo com relatos de pessoas próximas, o jovem manifestava críticas à política externa dos EUA e defendia a formação de um mundo multipolar.

