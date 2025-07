Fiscalização encontra 1.500 aranhas venenosas em caixa de bolo em aeroporto alemão Animais foram descobertos após funcionários da alfândega sentirem um ‘cheiro perceptível’ que não combinava com aroma de um doce Internacional|Do R7 14/07/2025 - 15h41 (Atualizado em 14/07/2025 - 15h45 ) twitter

Tarântulas estavam escondidas em recipientes plásticos Divulgação/Hauptzollamt Köln

Cerca de 1.500 tarântulas foram encontradas ‘embaladas’ em recipientes plásticos dentro de uma caixa de bolo de chocolate em um aeroporto de Colônia, na Alemanha. Segundo a alfândega, o pacote do Vietnã seria enviado para a região da Renânia.

As aranhas venenosas foram encontradas no aeroporto de Colônia-Bonn há três semanas, depois que funcionários da alfândega foram alertados por um “cheiro perceptível” que não correspondia ao aroma esperado dos supostos doces, disseram as autoridades em um comunicado à imprensa divulgado nesta segunda-feira (14).

“O cheiro perceptível ao abrir o grande pacote era inconsistente com o suposto conteúdo de sete quilos de doces. Meus colegas no aeroporto são frequentemente surpreendidos pelo conteúdo de pacotes proibidos vindos do mundo todo, mas a descoberta de cerca de 1.500 pequenos recipientes plásticos contendo tarântulas jovens neste pacote deixou até os mais experientes sem palavras”, disse Jens Ahland, porta-voz da Alfândega Central de Colônia.

Muitas tarântulas não sobreviveram ao transporte, o que violou as normas alemãs de bem-estar animal. Os animais restantes foram colocados sob cuidados profissionais.

Animais estavam armazenados em caixa de bolo de chocolate Divulgação/Hauptzollamt Köln

Segundo a agência de notícias Associated Press, o valor estimado da remessa ainda está sendo avaliado. Processos criminais estão em andamento contra o destinatário pretendido na região, em parte por supostas violações por não pagar os impostos de importação apropriados e fazer as declarações alfandegárias adequadas.

As tarântulas são aracnídeos grandes e peludos que, na idade adulta, medem, em média, cerca de 13 centímetros de comprimento. Elas podem viver até 30 anos na natureza.

