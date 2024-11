Foguetes disparados do Líbano atingem região central de Israel e ferem 19 pessoas Terroristas do Hezbollah também dispararam salvas de foguetes contra cidades do Norte de Israel Internacional|do Estadão Conteúdo, com informações do R7 02/11/2024 - 09h39 (Atualizado em 02/11/2024 - 09h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento exato em que um míssil atingiu um prédio na cidade de Tira Reprodução/@Israel/X - 02.11.2024

Um ataque à cidade de Tira, na região central de Israel, neste sábado (2) feriu 19 pessoas. O ataque ocorreu antes do amanhecer e foi uma das várias ondas de foguetes disparadas do Líbano no início do dia. Muitos dos projéteis foram interceptados pelas defesas aéreas israelenses, enquanto outros caíram em áreas despovoadas.



Segundo o perfil oficial de Israel no X (antigo Twitter), 19 pessoas ficarem feridas no ataque. Tira é uma cidade predominantemente árabe israelense. Três feridos estavam em condições moderadas, enquanto os outros sofreram ferimentos mais leves.





Imagens mostram danos significativos no telhado e no último andar do prédio de três andares e em carros abaixo.

This is the result of a direct hit of a Hezbollah rocket on a building in the Israeli Arab town of Tira, injuring 19 civilians.



We cannot and will not rest until Hezbollah is dismantled.



pic.twitter.com/eXWloBiy9G — Israel ישראל (@Israel) November 2, 2024

O grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, assumiu a responsabilidade pelo disparo de mísseis contra a base militar israelense Unidade 8200 em Glilot, nos arredores de Tel Aviv, e pelo ataque à Base Aérea de Palmachim, no centro de Israel, com drones explosivos, afirmando que eles “atingiram alvos com precisão”.



Os militares israelenses não confirmaram se alguma das bases foi alvo ou atingida.



O Hezbollah disse que o ataque de mísseis na madrugada de sábado direcionado a Glilot foi uma retaliação aos “massacres” que estão sendo cometidos por Israel. É provável que a alegação esteja ligada ao ataque a Tira, que fica a cerca de 20 quilômetros de Glilot.



Tamar Abdel Hai, morador de Tira, disse que o ataque foi assustador. “Eu apelo a todos os líderes do mundo árabe e aos líderes de Israel e a todos que podem ajudar a acabar com esta guerra. É o suficiente”, disse.



O Hezbollah disse também que seus combatentes dispararam salvas de foguetes contra cidades do Norte de Israel, incluindo Dalton, Yesud HaMa’ala e Bar Yohai.



Os disparos ocorreram no mesmo dia em que o líder supremo do Irã aiatolá Ai Khamenei, prometeu uma resposta ao ataque de Israel ao território iraniano na semana passada.