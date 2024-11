Cessar-fogo entre Israel e terroristas do Hezbollah pode acontecer só após eleições nos EUA; entenda Proposta propõe trégua de dois meses, com retirada das tropas israelenses do Líbano em até sete dias

Conexão Record News|Do R7 31/10/2024

