Israel elimina último membro político do grupo terrorista Hamas em Gaza

Segundo o exército israelense , o ataque aéreo realizado nesta sexta-feira (1º) em Gaza resultou na morte de um dos últimos integrantes do alto escalão do grupo terrorista Hamas, Izz Al-Din Kassab. A ONU (Organização das Nações Unidas) afirmou estar preocupada com o risco de que as cidades históricas da região fiquem em ruínas ao final do conflito. Ainda hoje, um drone invadiu o território israelense, mas foi interceptado.