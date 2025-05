Guiana: residentes de Essequibo podem ser presos caso votem em eleições venezuelanas Autoridade do país disse que quem votar na eleição legislativa do próximo domingo será acusado de traição e outros crimes graves Internacional|Do R7, com Estadão Conteúdo 21/05/2025 - 20h06 (Atualizado em 21/05/2025 - 20h11 ) twitter

Governo de Maduro diz que eleição vai definir governador para Essequibo Divulgação/Gobierno Bolivariano de Venezuela - 12.5.2025

O chefe da Defesa da Guiana advertiu nesta quarta-feira (21) que qualquer residente que participar das próximas eleições organizadas pela vizinha Venezuela na disputada região de Essequibo será acusado de traição e outros crimes graves.

No domingo (25), os venezuelanos vão escolher 277 deputados para a Assembleia Nacional e 24 governadores. Segundo o governo venezuelano, um dos governadores será eleito para Guiana Essequiba, nome adotado pela Venezuela depois do referendo popular que aprovou a transformação do território de Essequibo em um estado do país, apesar de a região pertencer oficialmente à Guiana desde 1899.

“Se alguém participar ou tomar qualquer atitude semelhante, isso equivalerá a apoiar um golpe passivo”, disse o general de brigada Omar Khan à The Associated Press. “Qualquer coisa nesse sentido será considerada uma violação de nossa soberania e de nossa integridade territorial”, completou.

A eleição de 25 de maio, organizada pelo presidente venezuelano, Nicolas Maduro, é o último passo em uma tentativa de anexar a região de Essequibo, que a Venezuela há muito tempo reivindica como sua.

Os venezuelanos residentes na Guiana que participarem das eleições do próximo domingo também poderão ser presos e deportados, acrescentou Khan.

