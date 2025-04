Ataque em universidade da Carolina do Norte deixa um morto e seis feridos

Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas durante um ataque armado em uma universidade na Carolina do Norte , nos Estados Unidos. O tiroteio aconteceu durante um festival realizado em um campus neste domingo (27).



Um homem de 24 anos, que participava do evento, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Os outros seis feridos também foram atendidos e, segundo as autoridades, todos estão fora de perigo.



A polícia continua as buscas pelo autor dos disparos, que conseguiu fugir após o ataque, e investiga se há outros envolvidos no crime.