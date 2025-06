Idosa de 92 anos impressiona ao realizar 200 flexões e 100 abdominais diariamente Exemplo de vitalidade, chinesa desafia limites da idade com rotina intensa de exercícios em casa Internacional|Do R7 17/06/2025 - 16h07 (Atualizado em 17/06/2025 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Li tem 92 anos e faz exercícios físicos desde que era jovem Reprodução/Douyin

Uma senhora de 92 anos da China tem conquistado a atenção do público e das redes sociais ao realizar diariamente 200 flexões e 100 abdominais.

O feito da nonagenária Li é um exemplo marcante do crescente movimento entre os idosos chineses de adotarem rotinas físicas desafiadoras para preservar a saúde e a longevidade.

Li chamou a atenção do público durante o Festival de Medicina da Minoria Étnica Yao, realizado na província central de Hunan, no início de junho. Durante o evento, ela compartilhou dicas de longevidade que surpreenderam muitos pela sua energia e vigor.

‌



Apesar da idade avançada, Li afirmou que se empenha diariamente em sua rotina de exercícios, mesmo admitindo que a execução dos movimentos pode não estar perfeitamente correta. “Talvez meus movimentos não sejam padrão, mas insisto em fazer 200 flexões todos os dias”, declarou à imprensa local.

‌



Devido ao clima chuvoso frequente em sua região, a idosa prefere realizar as atividades físicas dentro de casa, evitando sair para exercícios ao ar livre. Quando os repórteres foram até sua residência, Li demonstrou sua força completando 100 abdominais em sua cama e 200 flexões no chão, mostrando uma impressionante resistência física.

‌



Além dessas atividades, Li também domina o uso do bambolê, girando-o com habilidade, o que reforça sua agilidade e flexibilidade mesmo aos 92 anos. Ela ainda revelou que adota o hábito de banhar os pés em água quente todas as noites, prática que, segundo ela, eliminou as cãibras que sofria nas pernas.

A ex-professora de jardim de infância, formada em 1959 em Changsha, capital de Hunan, atribui parte de sua boa forma ao gosto pelas atividades físicas típicas das crianças, que aprendeu e praticou durante sua longa carreira profissional.

A vitalidade e disposição de Li viralizaram na internet, com muitos usuários expressando surpresa e admiração diante de sua rotina intensa. “Inacreditável! Eu mal consigo fazer dez flexões de uma vez”, comentou um internauta. Outro declarou: “Meu Deus, ela realmente faz isso aos 92 anos. Eu não conseguiria nem aos 29.”

A população idosa da China é enorme, com cerca de 300 milhões de pessoas acima dos 60 anos entre os 1,4 bilhão de habitantes do país. Muitos têm ganhado destaque nas redes sociais ao compartilharem seus esforços para manter a forma física e a saúde mental.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5