Cão nascido do cruzamento com lobo é vendido por R$ 33 milhões Único no mundo, 'wolfdog' foi adquirido por um entusiasta de cães indiano e virou sucesso em eventos Internacional|Do R7 18/03/2025 - 12h49 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h56 )

O lobo-cão, avaliado em 33 milhões de reais, pertence ao entusiasta S. Sathish e se tornou a mais nova atração do seu canil Reprodução/(YouTube/ TV9 Kannada)

Okami é resultado de uma mistura entre a raça pastor caucasiano e um lobo e foi vendido por cerca de R$ 33 milhões, em um leilão na Índia. O comprador foi o presidente da Associação de Criadores de Cães da Índia, S. Sathish, de 51 anos.

O indiano terá agora um “wolfdog” (“lobocão”, em tradução livre) no seu acervo de mais de 150 raças de cães. Segundo o The Sun, Okami é considerado único no mundo, pesando 75 kg e medindo 76 cm de altura, com apenas oito meses de idade.

“Ele é uma raça extremamente rara e parece exatamente um lobo. Essa raça nunca foi vendida antes no mundo. O cão foi criado nos EUA e é extraordinário. Gastei 500 milhões de rúpias (cerca de R$ 33 milhões) para comprar esse filhote porque sou apaixonado por cães e gosto de possuir raças únicas para apresentá-las na Índia”, diz Sathish.

Okami vem chamando a atenção em eventos realizados em todo o estado de Karnataka, na Índia, como lançamentos de filmes.

O dono explica que a motivação para adquirir o cachorro partiu da semelhança de Okami com as suas raízes de lobo. Além da paixão, Sathish admite gostar de exibir seus animais exclusivos em eventos.

O colecionador de cães afirma que ganha entre £ 2.200 e £ 9.000 (R$ 16 mil e R$ 66 mil) apenas com a exibição dos animais.

Proteção dos cães

Devido à raridade e ao grande sucesso de seus cães, Sathish precisou adotar medidas de segurança rigorosas para protegê-los. Seu canil é cercado por muros de 3 metros de altura e conta com um sistema de monitoramento 24 horas por dia com câmeras de vigilância.

De acordo com o portal indiano DNA India, Sathish iniciou seu canil em 1990 e, posteriormente, fundou sua própria empresa, especializada na criação e importação de cães. Com o tempo, ele também passou a organizar exposições e eventos caninos.

Atualmente, sua empresa afirma já ter criado mais de 100 cães campeões.

Os cães da raça pastor paucasiano são criados para proteger o gado e as propriedades contra ataques de ursos e lobos. Com um dos maiores portes físicos do mundo, o macho pode pesar entre 50 e 100 kg, enquanto as fêmeas são menores, medindo entre 68 e 76 cm de altura.

