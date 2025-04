Terremoto na Ásia: saiba como é feito o resgate de vítimas de catástrofe como a de Mianmar

Em entrevista ao Jornal da Record News de segunda-feira (31), o médico do Grau (Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências), Roberto Stefanelli, explica como acontece a operação de resgate em catástrofes como o terremoto que atingiu Mianmar e foi sentido em outros países asiáticos na última sexta-feira (28).



Segundo Stefanelli, é preciso analisar o tipo de desastre e o grupo de vítimas afetado. "Tem cidades que são preparadas para esse tipo de acidente, então você tem menos lesões nesses pacientes", diz o médico.



Outro fator apontado pelo especialista são os bolsões formados pelas pilastras de prédios derrubados. Esse fenômeno protege as pessoas que estão sob os escombros , já que garante a circulação de ar e cria uma janela de tempo até a chegada do resgate.