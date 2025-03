Homem preso por crueldade contra animais diz que seus cães cometeram suicídio Polícia encontrou os cachorros pendurados em uma árvore no quintal da casa do suspeito Internacional|Do R7 25/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h26 ) twitter

Salomon Cruz-Perez alega que os cachorros 'se enforcaram' sozinhos Reprodução/Gabinete do Xerife do Condado de St. Lucie

Um homem foi preso sob acusações de crueldade contra animais depois que autoridades disseram que dois cães foram encontrados pendurados em uma árvore em um quintal na Flórida, EUA. O suspeito alegou que os cachorros “se enforcaram” sozinhos.

A polícia encontrou os cães “pendurados pelos pescoços, suspensos do chão” nas árvores nos fundos de uma casa, durante uma ocorrência no último dia 16. Os animais tinham tiras em volta do pescoço “amarradas com vários nós a uma corda e corrente”.

“Um dos animais tem um cabo coaxial branco amarrado em volta do pescoço, prendendo a cabeça à corrente na qual está suspenso”, apontou o relatório da polícia.

Quando a polícia questionou Salomon Cruz-Perez, que mora sozinho na casa, ele disse que os cães “se amarraram”. Segundo ele, os animais estavam presos na coleira no jardim, mas quando ele voltou para casa depois de pegar comida, encontrou os animais “assim”. “Eles já estavam assim no quintal”, afirmou.

Após ser preso, Cruz-Perez, de 42 anos, reforçou seu argumento. Questionado sobre a cena, ele disse que acreditava que “os animais se enforcaram no quintal”.

Em seu depoimento, o suspeito afirmou que os cachorros “faziam bagunça e destruíam coisas dentro de casa”. Em outro momento, acusou um dos animais de tentar matá-lo, depois que ele tropeçou na guia presa na coleira e caiu na calçada.

Cruz-Perez também teria tentado entregar três cães – dois adultos e um filhote – ao Controle de Animais. Quando foi informado que teria que pagar um veterinário para sacrificar os cachorros, o suspeito desistiu de deixar os animais ali.

Três dias depois desse caso, os cães foram encontrados mortos, no que o suspeito alega ter sido um suicídio duplo.

Cruz-Perez está preso sob acusação de crueldade animal agravada, o que é considerado um crime grave. Sua fiança foi estipulada em US$ 60 mil (cerca de R$ 342 mil).

