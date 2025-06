‘Irã nunca deve adquirir armas nucleares’, afirma Macron Em conversa com presidente do Irã, chefe do Executivo francês exigiu liberação do casal francês Cécile Kohler e Jacques Paris Internacional|Do Estadão Conteúdo 21/06/2025 - 10h14 (Atualizado em 21/06/2025 - 10h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Macron dissolveu o parlamento no começo de junho Reprodução/YouTube/Emmanuel Macron

O presidente francês, Emmanuel Macron, escreveu na rede social X que recebeu uma ligação do presidente do Irã, Masoud Pezeshkian. Na conversa, Macron afirmou ter expressado “profunda preocupação com o programa nuclear iraniano”.

“Mais uma vez, minha posição é clara: o Irã nunca deve adquirir armas nucleares”, disse.

Macron ressaltou que cabe ao Irã fornecer garantias completas de que suas intenções são pacíficas e que está convencido de que existe um caminho para acabar com a guerra. “Para alcançar isso, aceleraremos as negociações lideradas pela França e seus parceiros europeus com o Irã”, afirmou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente francês pontuou ainda que exigiu a liberação do casal francês Cécile Kohler e Jacques Paris, preso há mais de três anos pelo Irã. “Sua detenção desumana é injusta. Espero que eles retornem à França”, disse.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp