Conflito entre drusos e beduínos intensifica tensões na Síria Israel apoia autonomia drusa enquanto Síria prioriza unidade territorial Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 16h56 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h56 )

Entenda a questão dos drusos na Síria e o envolvimento de Israel no conflito

O conflito na região de Sweida se agravou com acusações do líder sírio Abu Mohammed al-Jolani contra combatentes drusos por violar o cessar-fogo. Ataques recentes resultaram em muitos mortos e feridos, elevando a tensão entre grupos étnicos e o governo. Israel apoia a minoria drusa e defende a criação de uma área autônoma.

Autoridades israelenses anunciaram que o governo sírio determinou o acesso restrito de forças sírias à área devido à instabilidade. No entanto, o Ministério do Interior informou que não há planos para reposicionar tropas governamentais na região. A situação é complexa devido às divergências entre a abordagem síria de unidade estatal e Israel, que sugere autonomia drusa.

Ricardo Cabral, analista de relações internacionais, comenta sobre as dificuldades decorrentes dos massacres entre grupos envolvidos. Ele observa que o governo sírio busca retomar controle total enquanto enfrenta oposição israelense, que considera al-Jolani uma ameaça terrorista. Recentes ataques ao palácio presidencial sublinham a gravidade da situação com advertências do Mossad contra al-Jolani.

