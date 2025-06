Em carta, Trump diz ao Congresso que ataque ao Irã foi feito para evitar escalada Presidente disse que ofensiva foi desenhada para ser ‘limitada em escopo e propósito’ Internacional|Do R7, com Estadão Conteúdo 23/06/2025 - 20h24 (Atualizado em 23/06/2025 - 20h24 ) twitter

Segundo Trump, a ação militar no Irã foi 'consistente' Daniel Torok/Official White House Photo - 30.5.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou carta ao Congresso americano em que fornece detalhes sobre os ataques a instalações americanas no sábado (21), segundo informou a Casa Branca. No texto, o republicano diz que a ofensiva foi desenhada para ser “limitada em escopo e propósito”.

Trump explica que tropas ou outros locais militares iranianos não foram atingidos, nem forças terrestres foram mobilizadas. “A missão foi planejada e executada de maneira a minimizar baixas, impedir ataques futuros e limitar o risco de escalada”, ressaltou.

O presidente americano vinha sendo criticado por lideranças parlamentares por não ter pedido autorização ao Congresso. Segundo Trump, a ação militar foi “consistente” com a responsabilidade de proteger cidadãos americanos nos EUA e no exterior.

“Os Estados Unidos tomaram essa ação necessária e proporcional, consistente com o direito internacional, e estão prontos para tomar medidas adicionais, conforme necessário e apropriado, para lidar com novas ameaças ou ataques”, destacou.

Trump anunciou cessar-fogo completo entre Irã e Israel

Trump anunciou nesta segunda-feira (23) um cessar-fogo completo entre Irã e Israel, após quase duas semanas de confrontos. Em uma declaração nas redes sociais, Trump afirmou que o acordo prevê a suspensão total das hostilidades dentro de aproximadamente seis horas, com a guerra sendo oficialmente encerrada após um ciclo de 24 horas de trégua mútua.

Segundo Trump, o cessar-fogo terá início com o Irã, que interromperá suas ações militares nas primeiras 12 horas. Na sequência, Israel fará o mesmo na segunda metade do período, completando assim as 24 horas de suspensão dos combates. O presidente classificou esse intervalo como um momento histórico: “O fim oficial da guerra de 12 dias será saudado pelo mundo”.

Trump exaltou o que considera um esforço diplomático bem-sucedido e atribuiu a ambas as nações “resistência, coragem e inteligência” por terem encerrado o conflito.

Anúncio foi feito por Trump em rede social Reprodução/TruthSocial/@realDonaldTrump

