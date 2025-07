Israel intensifica ataques contra Hezbollah no Líbano Ação militar visa enfraquecer grupo terrorista em meio a tensões regionais Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 16h23 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h23 ) twitter

Israel age preventivamente ao atacar terroristas com o enfraquecimento do Irã, diz analista

As forças de defesa de Israel realizaram um ataque aéreo no leste do Líbano, destruindo um campo de treinamento e um depósito de armas do Hezbollah no Vale do Bekaa. O ataque resultou na morte de 12 pessoas e foi a ação mais intensa desde o acordo de paz assinado em novembro passado.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que a operação busca impedir a reestruturação do grupo terrorista Hezbollah, financiado pelo Irã. A analista Giovana Branco destacou que, apesar dos esforços israelenses para diminuir o poder do Hezbollah, a eliminação completa é improvável devido às ramificações do grupo.

Com o enfraquecimento do Irã, espera-se que o Hezbollah busque retaliar contra Israel e possivelmente os Estados Unidos. No entanto, Giovana Branco não acredita na união total dos grupos regionais contra Israel devido às suas diferentes capacidades e objetivos. Os ataques preventivos de Israel são considerados legítimos tanto pelo país quanto pela comunidade internacional.

