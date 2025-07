Negociações de cessar-fogo em Gaza enfrentam impasses Hamas nega progresso nas conversas em Doha devido à presença militar israelense Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 18h29 (Atualizado em 16/07/2025 - 18h29 ) twitter

Especialista explica por que cessar-fogo em Gaza ainda parece distante

O Hamas negou qualquer progresso nas negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza durante conversas indiretas em Doha, Catar. A presença contínua de tropas israelenses no território palestino é um dos principais obstáculos para um acordo. Enquanto o Hamas exige a retirada total das forças israelenses, Israel busca a eliminação do grupo.

Uma emissora israelense havia sugerido avanços nas conversas, mas foi desmentida pelo Hamas. As negociações estão na segunda semana, com ambas as partes ainda sem consenso. Giovana Branco, doutoranda em ciência política da USP, destacou que as demandas opostas dificultam a possibilidade de um acordo.

A proposta israelense de manter tropas em 40% da Faixa de Gaza foi rejeitada pelo Hamas. A continuidade dos ataques e a falta de consenso mínimo entre as partes tornam improvável um cessar-fogo. Apesar das pressões internacionais, a violência persistente impede qualquer avanço significativo nas negociações.

