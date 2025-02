Coreia do Norte lança mísseis de cruzeiro e sinaliza prontidão nuclear, diz mídia estatal Kim Jong-un supervisiona teste e pede preparação total para guerra, enquanto Coreia do Sul e EUA monitoram atividades Internacional|Do R7 28/02/2025 - 12h46 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h46 ) twitter

Imagem divulgada pela Coreia do Norte mostra disparo de míssil de cruzeiro estratégico durante exercício de lançamento Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

A Coreia do Norte anunciou nesta sexta-feira (28) que realizou, no início da semana, um novo lançamento de mísseis de cruzeiro estratégicos a partir de sua costa oeste, em um exercício supervisionado pessoalmente pelo líder Kim Jong-un.

A Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA), mídia estatal norte-coreana, disse que o teste ocorreu na manhã de quarta-feira (26) e teve como objetivo “demonstrar a capacidade de contra-ataque” do exército do país, incluindo a “prontidão” das forças nucleares.

De acordo com a KCNA, os mísseis percorreram uma trajetória oval de 1.587 quilômetros durante cerca de sete segundos, atingindo os alvos com precisão no Mar Amarelo.

A mídia estatal norte-coreana informou, segundo o jornal The Korea Herald, que o exercício buscou alertar “inimigos que violam o ambiente de segurança do país” e reforçar a “poderosa capacidade de ataque” do regime. A referência a armas “estratégicas” sugere, segundo analistas, que os mísseis podem ter capacidades nucleares.

Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, Kim Jong-un, acompanhado por figuras-chave como Kim Jong-sik, da Comissão Militar Central, e Jang Chang-ha, do Missile General Bureau, pediu uma “prontidão de batalha mais completa da força nuclear e preparação total para seu uso”.

Líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un supervisionou lançamento de mísseis de cruzeiro Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

Os militares da Coreia do Sul confirmaram o lançamento, detectando múltiplos disparos de mísseis de cruzeiro em direção ao Mar Amarelo por volta das 8h de quarta-feira. Em mensagem aos jornalistas, os Chefes do Estado-Maior Conjunto (JCS) afirmaram, segundo a Yonhap, que estão analisando os testes em cooperação com autoridades de inteligência dos Estados Unidos.

“Nossos militares monitoram de perto as atividades norte-coreanas sob a firme postura de defesa combinada com os EUA, para evitar interpretações erradas da situação de segurança”, declarou o JCS.

Tensões

Este foi o primeiro teste de mísseis de cruzeiro da Coreia do Norte desde janeiro, quando o regime lançou mísseis guiados estratégicos mar-superfície, marcando a primeira ação do tipo após a posse do presidente dos EUA, Donald Trump.

Segundo o The Korea Herald, o teste desta semana pode ser interpretado como uma mensagem ao segundo governo Trump, cuja política para a Coreia do Norte começa a se delinear.

O lançamento ocorre às vésperas do exercício militar conjunto Freedom Shield, entre Coreia do Sul e EUA, previsto para março. Pyongyang frequentemente condena essas manobras como ensaios para uma invasão, enquanto Seul e Washington afirmam que têm caráter defensivo.