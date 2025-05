O que se sabe sobre o espião de Kim Jong-un que roubou tecnologia militar da China Norte-coreano que trabalha com tecnologia da informação teria confessado suas atividades de roubo de informações Internacional|Do R7 16/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/05/2025 - 02h00 ) twitter

Ministério da Defesa, que enviou o norte-coreano para a China, é responsável pela política da indústria de defesa da ditadura de Kim Jong-un KCNA

A China descobriu recentemente que o pessoal de tecnologia da informação (TI) da Coreia do Norte enviado ao país roubou tecnologia militar chinesa.

Um técnico de TI enviado a Shenyang, China, por uma organização subordinada ao Departamento da Indústria Militar norte-coreano, deixou sua acomodação local com um laptop em abril e se escondeu antes de ser preso e detido pela polícia chinesa.

Aos policiais, o espião norte-coreano, identificado apenas como “A”, teria confessado todas as suas atividades de roubo de informações sobre tecnologia militar chinesa, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

“Quando o governo de Kim Jong-un soube da prisão de A, eles enviaram urgentemente todo o pessoal de TI que estava trabalhando no mesmo local de volta para a Coreia do Norte. Pyongyang pode ter ficado preocupada que suas atividades de coleta de inteligência visando a China seriam expostas”, disse uma fonte norte-coreana à Yonhap.

O Ministério da Defesa, que enviou A para a China, é responsável pela política da indústria de defesa da ditadura de Kim Jong-un e por todos os principais projetos de defesa, incluindo programas de desenvolvimento nuclear e de mísseis. Ele também opera uma organização de pessoal de TI que ganha moeda estrangeira e rouba tecnologia de defesa online e está sujeito a sanções pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

“O Ministério da Defesa vem recentemente fortalecendo suas atividades cibernéticas e está trabalhando duro para coletar informações necessárias para o desenvolvimento de armas, bem como para ganhar moeda estrangeira. Acredita-se que as informações de hacking de pessoal de TI capturadas pela polícia também estejam relacionadas a drones”, afirmou uma fonte norte-coreana à Yonhap.

Não se sabe exatamente quais informações sobre tecnologia militar chinesa foram encontradas no computador do norte-coreano, mas é possível que sejam dados relacionados aos drones que a Coreia do Norte tem se concentrado em desenvolver recentemente.

A ditadura de Kim Jong-un tem se concentrado no desenvolvimento de pequenos drones e na segurança de sistemas de operação desses aparelhos, aproveitando sua experiência na guerra entre Rússia e Ucrânia.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A China não chegou a fazer declarações explícitas sobre o caso.

“O que quero enfatizar é que a China e a Coreia do Norte são vizinhos amigáveis ​​e estamos mantendo intercâmbios normais, cooperação e intercâmbio de pessoal com a Coreia do Norte”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiaqun, à Yonhap.

Para pesquisadores de segurança na Ásia, o incidente sugere uma rara disputa semipública entre os dois países, contradizendo a imagem da China e da Coreia do Norte como “irmãos de armas”.

A história foi posteriormente divulgada por vários veículos online chineses. Dada a rigorosa censura na China, isso implica um grau de aprovação editorial tácita de Pequim. Alguns sites, no entanto, excluíram a história posteriormente.

Segundo Linggong Kong, cientista político da Universidade de Auburn, nos EUA, há sinais de que Pequim está cada vez mais frustrada com Pyongyang, principalmente devido à crescente proximidade da Coreia do Norte com Moscou. Tal relacionamento desafia o papel tradicional da China como principal patrocinadora da Coreia do Norte.

“A prisão pode ser um sintoma de piora nos laços entre os dois países”, escreveu em artigo publicado no site The Conversation.

