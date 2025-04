Coreia do Norte testa mísseis de novo navio de guerra e arma ‘supersônica’ Kim Jong-un supervisionou exercícios com destróier equipado com mísseis de cruzeiro estratégicos e outras armas avançadas Internacional|Do R7 30/04/2025 - 09h21 (Atualizado em 30/04/2025 - 09h21 ) twitter

Coreia do Norte testa sistemas de armas do novo navio de guerra do país, o Choe Hyon Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

A Coreia do Norte realizou os primeiros testes de disparo dos principais sistemas de armas do novo navio de guerra do país, o destróier Choe Hyon. Os exercícios, supervisionados pelo líder Kim Jong-un, ocorreram entre segunda (28) e terça-feira (29).

O destróier, que pesa 5.000 toneladas, foi lançado oficialmente na última sexta-feira (25). Ele é equipado com mísseis de cruzeiro estratégicos supersônicos, mísseis balísticos táticos e outros sistemas de ataque.

A KCNA, a agência estatal de notícias norte-coreana, disse que essas armas devem fortalecer significativamente as operações navais do país. As imagens dos testes foram divulgadas nesta quarta-feira (30).

Durante os testes de segunda-feira, foram disparados mísseis de cruzeiro supersônicos, mísseis estratégicos, mísseis antiaéreos e canhões automáticos de 127 milímetros. Na terça, os exercícios incluíram armas guiadas táticas entre navios, canhões automáticos e sistemas de fumaça e interferência eletrônica.

Kim Jong-un disse que é importante “aperfeiçoar” os sistemas de armas do navio para operações integradas em curto prazo. Ele afirmou que é essencial criar um sistema defensivo “proativo e ofensivo” baseado em uma “capacidade de ataque poderosa”, segundo a KCNA.

Kim Jong-un supervisiona testes ao lado da filha, conhecida como Ju-ae Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

O líder norte-coreano também defendeu a necessidade de acelerar o “armamento nuclear da marinha” para proteger a soberania marítima do país contra “ameaças atuais e futuras”. Ele estabeleceu metas para alcançar esse objetivo, embora a KCNA não tenha detalhado quais seriam as tarefas específicas.

Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, a Coreia do Norte tem intensificado esforços para fortalecer sua força naval, com foco em plataformas capazes de realizar ataques nucleares a partir do mar.

Durante a cerimônia de lançamento do destróier, Kim pediu a construção de mais navios da classe Choe Hyon, cruzadores maiores e diversos tipos de navios de escolta em 2026. Ele também mencionou o desenvolvimento futuro de submarinos movidos a energia nuclear.

Em março, o país revelou imagens de um suposto submarino nuclear em construção. Na ocasião, Kim Jong-un afirmou que a capacidade de defesa marítima da Coreia do Norte será projetada para operar “em quaisquer águas necessárias, sem limitação”.

Coreia do Norte testa mísseis de novo navio de guerra e arma 'supersônica' Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

