Kim Jong-un visita o local de construção de 10 mil apartamentos em Pyongyang O bairro de Hwasong se prepara para receber um novo 'complexo arquitetônico' Internacional|Do R7 16/03/2025 - 17h28 (Atualizado em 16/03/2025 - 17h30 )

Kim Jong-un visita apartamentos em obras no bairro de Hwasong Reprodução/Knca.com

Kim Jong-un visitou sábado (15), o projeto urbano que receberá cerca de 10 mil apartamentos no bairro de Hwasong, em Pyongyang. Acompanhado do primeiro-ministro, Thae Song, e de outros líderes, o governante destacou que o plano urbano permitirá uma maior qualidade de vida para população.

Sonhando em transformar a região de Hwasong em modelo urbano, Kim Jong Un, busca equilibrar modernidade com harmonia. Kim Liderou o planejamento dos planos de construções

Foi necessário o esforço conjunto de militares e trabalhadores civis para atender às recomendações impostas pelo Comitê Central do Partido. Com o objetivo de proporcionar qualidade de vida ao povo, o espaço habitacional foi concluído em praticamente um ano.

O novo bairro conta com arranha-céus, prédios residenciais de vários andares e edifícios públicos, incluindo instalações educacionais, comerciais e de serviços, seguindo a premissa de modernidade e harmonia.

‌



Durante a visita de Kim Jong Un, as construções foram inspecionadas detalhadamente. O líder da Coreia do Norte percorreu os edifícios e fez elogios à qualidade da obra.

Kim afirmou que,”Quando a quarta fase de construção na área de Hwasong for concluída, a Coreia do Norte terá resolvido completamente o problema habitacional da capital”.

‌



A capital, Pyongyang, é considerada o principal centro industrial do país e, segundo Kim, os resultados do desenvolvimento urbano validam o planejamento realizado. Kim Jong Un destaca a necessidade de focar os esforços na modernização e na infraestrutura urbana visando o futuro do país.

Emocionado, Kim concluiu valorizando os esforços de seu partido para alcançar os objetivos planejados. Por fim, ordenou que a cerimônia de inauguração do terceiro estágio das obras em Hwasong fosse realizada antes do mais importante feriado nacional do país, o “Dia do Sol”.

