Líder da gangue MS-13 é preso nos EUA em operação especial do FBI Prisão foi comemorada por Donald Trump, que classificou o grupo criminoso como organização terrorista Internacional|Do R7 27/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 27/03/2025 - 16h06 )

Captura foi acompanhada pelo diretor do FBI, Kash Patel, e pela procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi Reprodução/X - @AGPamBondi

Um dos principais líderes da gangue Mara Salvatrucha (MS-13) foi preso na manhã desta quinta-feira (27), na Virgínia, Estados Unidos, durante uma operação conduzida por autoridades federais. O suspeito, um imigrante ilegal de 24 anos de El Salvador, foi detido em Woodbridge, no Condado de Prince William, como parte de uma ação coordenada que resultou na captura de mais de 340 criminosos no último mês.

A prisão foi anunciada pela procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, e pelo diretor do FBI, Kash Patel, em entrevista coletiva realizada em Manassas, Virgínia. Segundo Patel, a detenção do suspeito representa “uma vitória crítica para a polícia e uma mensagem forte para as gangues violentas”. O nome do suspeito não foi divulgado por razões operacionais, mas Bondi afirmou que ele era um dos três principais líderes da MS-13 na Costa Leste dos EUA e responsável por uma série de crimes violentos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, mencionou a captura em uma publicação na rede Truth Social, reforçando o compromisso do atual governo em desmantelar a gangue, classificada como organização terrorista sob sua administração. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, também confirmou a prisão nas redes sociais.

BREAKING: Top MS-13 gang leader finally captured outside of Washington, D.C. pic.twitter.com/4FlwyP4dKR — Fox News (@FoxNews) March 27, 2025

O governador da Virgínia, Glenn Youngkin, destacou a importância da operação e reafirmou que o estado não é um “estado santuário” para imigrantes ilegais envolvidos em atividades criminosas. “Temos um dos três principais agentes da gangue mais perigosa da América morando na esquina. Nós não iremos tolerar isso”, afirmou Youngkin. Ele também ameaçou retirar financiamento de jurisdições locais que não cooperarem com as autoridades federais no combate ao crime organizado.

A operação desta quinta-feira (27) ocorreu uma semana após o FBI anunciar a prisão de Francisco Javier Roman-Bardales, um dos dez fugitivos mais procurados da agência e suspeito de integrar a MS-13.

O que é a MS-13?

A gangue MS-13 foi fundada em Los Angeles na década de 1980 por imigrantes salvadorenhos e desde então expandiu suas atividades criminosas pelos EUA, México e El Salvador. A organização é conhecida por sua extrema violência e envolvimento em homicídios, sequestros e tráfico de drogas. Em 2020, mais de uma dúzia de seus membros foram indiciados por acusações de terrorismo.

A procuradora-geral, Pam Bondi, destacou que a prisão do líder da MS-13 faz parte de uma estratégia ampla de segurança nacional. “A diretriz do presidente Trump para mim quando me tornei procuradora-geral foi manter a América segura e torná-la segura novamente”, disse ela. “Aos criminosos, tudo o que tenho a dizer é: ‘estamos chegando.‘”