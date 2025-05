Mãe viveu com restos mortais do filho dentro de casa durante 9 meses nos EUA Ex-médica foi encontrada em condições de extrema acumulação, com lixo, insetos e o corpo mumificado do filho, que pesava 270 quilos Internacional|Do R7 16/05/2025 - 15h23 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h23 ) twitter

Mãe viveu com restos mortais do filho dentro de casa durante 9 meses nos EUA Reprodução/Google Maps

Uma mãe viveu por nove meses com os restos mortais mumificados do filho, Charles Hainsworth, de 31 anos, em uma casa tomada por lixo, fezes de galinha e infestações de insetos em Nova Orleans, nos Estados Unidos.

A polícia foi alertada sobre a residência de Barbara Hainsworth, no bairro de Lakeview, após reclamações de vizinhos sobre odores fétidos e a presença de vermes. Segundo a rede norte-americana NBC News, um policial foi chamado à casa no último dia 7.

Ao entrar, o agente encontrou lixo espalhado, buracos no chão, fezes de galinha e uma infestação de moscas. Em um dos quartos, foi descoberto o corpo mumificado de Charles, que, segundo fontes citadas pelo jornal New York Post, pesava cerca de 270 quilos.

“Esse é meu filho. Ele morreu há cerca de nove meses”, teria dito Barbara à polícia, segundo informações de um relatório policial obtido pela NBC News. Ela disse que o filho sofria de múltiplas condições médicas, mas não informou por que não reportou a morte. A causa do óbito é investigada.

Em comunicado à NBC News, a cidade de Nova Orleans informou que a investigação do Departamento de Fiscalização de Códigos revelou “condições horríveis, incluindo os restos mortais de um corpo masculino mumificado e evidências de condições extremas de acumulação”.

A propriedade já havia sido declarada um “incômodo público” no dia 6 de maio, com uma multa de US$ 6.125 (aproximadamente R$ 34 mil) aplicada a Barbara, um dia antes da descoberta.

Vizinhos relataram ao site de notícias Nola.com que Barbara era conhecida por empurrar um carrinho de bebê pelo bairro e carregar, dentro dele, vários resíduos. Um vizinho, que preferiu não se identificar, disse que ela parecia “vasculhar os becos e revirar latas de lixo”.

Barbara, descrita como uma “mulher idosa com deficiência mental” em citações sobre sua propriedade, foi encaminhada a um hospital local para avaliação e tratamento após a intervenção policial, segundo a NBC News.

A cidade planeja ações para limpar a propriedade, incluindo controle de mosquitos e roedores e a contratação de uma empresa terceirizada para eliminar riscos biológicos, de acordo com o New York Post.

