Jovem é libertada após ser mantida cinco anos em cárcere privado em casa de cachorro nos EUA

Uma jovem de 18 anos foi mantida em cárcere privado por cinco anos em uma casa de cachorro pela mãe e o padrasto, que foram detidos na quarta-feira (14), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Brenda Spencer e Brandon Mosley são acusados de manter a menina trancada inicialmente no espaço e, posteriormente, em um banheiro com cadeado.



A garota relata ter sofrido agressões físicas, fome forçada e abuso sexual por parte do casal. Oficiais encontraram a residência da família em condições precárias e investigam o bem-estar da irmã mais nova da vítima, de 13 anos.