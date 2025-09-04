Manchas misteriosas em Marte podem ser restos de ‘planetas fracassados’; entenda Sinais de estruturas ocultas apareceram quando pesquisadores analisaram terremotos do planeta vermelho Internacional|Do R7 04/09/2025 - 16h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 16h57 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Pesquisadores descobriram possíveis restos de protoplanetas no manto de Marte, identificados através de dados de terremotos.

Estruturas densas de até 4 km de diâmetro foram encontradas; essas formações podem ter surgido devido a colisões há 4,5 bilhões de anos.

A análise dos tremores indicou áreas mais densas, sugerindo que o material presente não se formou localmente, mas é antigo.

A sonda InSight da NASA registrou 1.319 terremotos, que revelaram informações sobre a evolução do manto marciano e a existência de um oceano subterrâneo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Durante a missão, a InSight registrou 1.319 terremotos em Marte Nasa/JPL-Caltech

cultas no interior de Marte podem ser restos de antigos protoplanetas, formados nos primórdios do sistema solar. O estudo foi publicado em 28 de agosto na revista Science e analisou dados de terremotos marcianos coletados pela sonda InSight da Nasa entre 2018 e 2022.

A equipe identificou dezenas de formações densas e arredondadas, com até 4 quilômetros de diâmetro, preservadas no manto de Marte. Esses fragmentos podem ter surgido a partir de colisões com grandes rochas espaciais há cerca de 4,5 bilhões de anos. “Nunca vimos o interior de um planeta com tantos detalhes e clareza antes. O que estamos vendo é um manto repleto de fragmentos antigos”, disse Constantinos Charalambous, cientista planetário do Imperial College London e principal autor da pesquisa.

Os sinais apareceram quando os pesquisadores perceberam que alguns tremores demoravam mais para atravessar certas áreas do manto do que outras. Ao rastrear esses movimentos, foram encontradas regiões mais densas do que a rocha circundante, indicando que o material não se formou ali.

Marte tem uma crosta única e imóvel, diferente da Terra, que possui placas tectônicas em constante movimento. Isso significa que processos de reciclagem da crosta não ocorrem no planeta vizinho, permitindo que estruturas antigas permaneçam preservadas. “Sua sobrevivência até hoje nos diz que o manto de Marte evoluiu lentamente ao longo de bilhões de anos. Na Terra, características como essas podem ter sido amplamente apagadas”, explicou Charalambous.

Durante a missão, a InSight registrou 1.319 terremotos em Marte, causados por deslizamentos, rachaduras ou impactos de meteoroides. Esses dados também já haviam revelado a existência de um oceano subterrâneo no planeta.

“Sabíamos que Marte era uma cápsula do tempo contendo registros de sua formação inicial, mas não prevíamos o quão claramente seríamos capazes de ver com o InSight”, disse Tom Pike, coautor do estudo e engenheiro de exploração espacial do Imperial College London.

