SpaceX se prepara para o 10º lançamento de teste do foguete para Marte; veja preparativos Teste é crucial para Musk e para a Nasa, que planeja usar a Starship na Artemis III, missão que irá a Lua até o fim da década Internacional|Do R7 24/08/2025 - 18h57 (Atualizado em 24/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A SpaceX realizará o 10º teste de voo da Starship no domingo (24), crucial para a missão à Marte.

O teste é importante também para a NASA, que planeja usar a Starship na missão Artemis III, prevista para levar astronautas à Lua.

Os riscos são altos, e condições climáticas desfavoráveis podem adiar o lançamento, com apenas 55% de chance de sucesso.

A Starship, com 122 metros de altura, é composta por dois estágios e deverá testar várias funções cruciais durante o voo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Starship é o maior e mais poderoso foguete já construído, com 122 metros de altura Reprodução/X

Após uma série de falhas recentes, a SpaceX se prepara para realizar na noite deste domingo (24), às 20h30 (horário de Brasília) o 10º voo de teste da Starship, foguete desenvolvido pela companhia de Elon Musk com o objetivo de levar tripulantes a Marte. O lançamento será na partir na base Starbase, no sul do Texas, com transmissão ao vivo no site da empresa a partir de 30 minutos antes da decolagem.

O teste é considerado crucial não apenas para Musk, mas também para a Nasa, que prevê o uso da Starship em sua missão Artemis III, programada para levar astronautas à Lua até o fim da década. “Os riscos são os mais altos que já existiram para o lançamento de uma Starship”, disse Todd Harrison, pesquisador sênior do American Enterprise Institute, em Washington. Segundo ele, no entanto, não se trata de um momento decisivo. “Se eles tiverem outro fracasso, ainda terão mais espaço para continuar iterando e tentando, mas estão ficando sem espaço.”

A previsão do tempo representa mais uma incerteza. No sábado (23), a SpaceX informou que havia 55% de chance de condições climáticas desfavoráveis para o lançamento. Caso ocorram problemas técnicos ou meteorológicos, a decolagem poderá ser adiada em até uma hora antes de ser cancelada.

A Starship é o maior e mais poderoso foguete já construído, com 122 metros de altura. Ele é composto por dois estágios: o propulsor Super Heavy, com 33 motores, e a espaçonave que leva o mesmo nome. Musk planeja que ambos sejam totalmente reutilizáveis, reduzindo custos e ampliando a capacidade de transporte de cargas.

‌



Os últimos testes mostraram os riscos da estratégia de “desmontar e consertar”, adotada pela SpaceX para acelerar o desenvolvimento. O nono voo, em maio, chegou ao espaço, mas um problema no difusor do sistema de pressurização causou vazamento de metano e falha no acionamento dos motores. A nave acabou se incendiando sobre o Oceano Índico. Nos dois voos anteriores, o estágio superior se desintegrou ainda durante a subida. A empresa afirma que redesenhou o equipamento responsável pela última falha.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No teste deste domingo, o Super Heavy impulsionará o foguete até a separação dos estágios e, em vez de retornar à base, simulará um pouso no Golfo do México antes de cair no mar. A nave superior seguirá em trajetória orbital até retornar ao Oceano Índico. Durante o voo, serão testados o lançamento de oito protótipos dos satélites de internet Starlink de nova geração e uma breve queima de motor no espaço, etapa essencial para futuras missões.

‌



Além disso, a SpaceX fará experimentos para avaliar a resistência da nave na reentrada. A atenção é ainda maior porque a empresa perdeu o veículo originalmente previsto para este 10º teste, destruído em junho por uma explosão durante um ensaio de motor.

Apesar dos contratempos, Musk mantém planos de longo prazo. Em setembro, afirmou que as primeiras missões não tripuladas a Marte podem ocorrer em 2026, com voos tripulados a partir de 2028. Já a NASA enfrenta atrasos com a Artemis III, que dificilmente será lançada antes de 2028. Enquanto isso, a China acelera seu próprio programa lunar e pode levar astronautas à Lua antes dos Estados Unidos.

‌



“Se isso acontecer, não será o fim do mundo”, avaliou Harrison. “É mais um golpe psicológico do que qualquer outra coisa.”

Perguntas e Respostas Qual é o objetivo do 10º lançamento de teste da SpaceX? O 10º voo de teste da SpaceX tem como objetivo levar tripulantes a Marte, utilizando a Starship, um foguete desenvolvido pela companhia de Elon Musk. Quando e onde ocorrerá o lançamento? O lançamento está programado para a noite deste domingo (24), às 20h30 (horário de Brasília), na base Starbase, no sul do Texas. A transmissão ao vivo começará 30 minutos antes da decolagem. Por que esse teste é considerado crucial? Esse teste é crucial tanto para Elon Musk quanto para a NASA, que planeja usar a Starship na missão Artemis III, que levará astronautas à Lua até o fim da década. Segundo Todd Harrison, pesquisador sênior do American Enterprise Institute, os riscos são altos, mas não se trata de um momento decisivo, pois ainda há espaço para continuar os testes. Quais são as condições climáticas esperadas para o lançamento? A previsão do tempo indica 55% de chance de condições climáticas desfavoráveis para o lançamento. Se houver problemas técnicos ou meteorológicos, a decolagem poderá ser adiada em até uma hora antes de ser cancelada. Quais são as características da Starship? A Starship é o maior e mais poderoso foguete já construído, com 122 metros de altura. Ela é composta por dois estágios: o propulsor Super Heavy, que possui 33 motores, e a espaçonave que leva o mesmo nome. Elon Musk planeja que ambos sejam totalmente reutilizáveis, o que reduzirá custos e aumentará a capacidade de transporte de cargas. Quais foram os problemas enfrentados nos testes anteriores? Nos últimos testes, a SpaceX enfrentou riscos com a estratégia de "desmontar e consertar". O nono voo, realizado em maio, chegou ao espaço, mas um problema no difusor do sistema de pressurização causou um vazamento de metano e a falha no acionamento dos motores, resultando em um incêndio sobre o Oceano Índico. Nos dois voos anteriores, o estágio superior se desintegrou durante a subida. O que será testado no lançamento deste domingo? No teste deste domingo, o Super Heavy impulsionará o foguete até a separação dos estágios, simulando um pouso no Golfo do México antes de cair no mar. A nave superior seguirá em trajetória orbital até retornar ao Oceano Índico. Durante o voo, serão testados o lançamento de oito protótipos dos satélites de internet Starlink de nova geração e uma breve queima de motor no espaço, etapa essencial para futuras missões. Quais são os planos futuros da SpaceX e da NASA? Elon Musk afirmou que as primeiras missões não tripuladas a Marte podem ocorrer em 2026, com voos tripulados a partir de 2028. A NASA, por sua vez, enfrenta atrasos com a Artemis III, que dificilmente será lançada antes de 2028. Enquanto isso, a China acelera seu programa lunar e pode levar astronautas à Lua antes dos Estados Unidos. Qual é a avaliação sobre a possibilidade da China levar astronautas à Lua antes dos EUA? Todd Harrison avaliou que, se isso acontecer, não será o fim do mundo, mas sim um golpe psicológico para os Estados Unidos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp