Marido lutou contra tubarão que arrancou as duas mãos de mulher canadense Turista de 55 anos foi brutalmente atacada por animal de dois metros de comprimento Internacional|Do R7 18/02/2025 - 09h41 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h19 )

Turista canadense perde as mãos em ataque de tubarão no Caribe após selfie Reprodução/Facebook @Lesley Wagner

A reação da família de uma mulher canadense, vítima de um ataque de tubarão nas Ilhas Turcas e Caicos, foi marcada por uma série de emoções intensas, além de uma força para enfrentar os problemas que surgiram de forma inesperada e devastadora.

O incidente, ocorrido na segunda-feira (17), transformou o que deveria ser um simples feriado em um pesadelo que mudaria para sempre a vida da vítima e de todos ao seu redor.

Durante a viagem, a mulher de 55 anos estava na praia com o marido, quando decidiram se afastar um pouco da areia para entrar em águas rasas, na altura do quadril. Foi nesse momento que o tubarão-touro, um predador de dois metros, atacou.

O ataque foi rápido segundo noticiou o The Daily Mail. A mulher foi mordida na perna e, ao tentar se proteger, colocou as mãos diante do corpo. Foi quando o tubarão a atacou novamente, arrancando ambas as mãos — uma na altura do antebraço e a outra no pulso. Em meio ao caos e ao pânico, o marido, tomado pelo desespero, não hesitou. Ele se colocou entre o tubarão e sua esposa, lutando com todas as forças para afastar o animal e conseguir retirá-la da água. Esse momento de grande tensão, vivido pelo casal, foi testemunhado por outros banhistas e autoridades que rapidamente chegaram ao local para prestar socorro.

O cunhado da vítima, que tem se mostrado um apoio fundamental, descreveu o impacto do ataque de forma profunda. Ele ressaltou que a vida de sua irmã e seu irmão foi “completamente alterada em um piscar de olhos”, e a tragédia que se abateu sobre a família foi algo inimaginável.

Sabendo da luta pela recuperação de sua irmã terá pela frente, o cunhado tomou a iniciativa de lançar uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar a cobrir as despesas médicas e os custos associados à recuperação dela.

A perda das mãos e as sequelas físicas são apenas uma parte do desafio que essa família agora enfrenta, mas o apoio emocional será igualmente crucial.

O cunhado fez questão de reforçar a importância de se unir neste momento de dor, apelando para que amigos, familiares e até desconhecidos contribuam para apoiar a vítima e seu marido a atravessar essa fase tão difícil.

Após o ataque, a mulher foi socorrida e levada de avião para o Canadá, onde precisará passar por várias cirurgias e se recuperar das profundas lesões. Durante o trajeto, o cunhado, com a ajuda de outros membros da família, se dedicou a garantir que todos os passos necessários para sua recuperação fossem tomados, desde os cuidados médicos iniciais até o acompanhamento constante da evolução da saúde da vítima.

As imagens do resgate mostram o esforço coletivo de estranhos e familiares, que se reuniram em torno da mulher ferida assim que ela foi trazida de volta à praia. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros, mas a gravidade dos ferimentos exigiu que ela fosse transferida rapidamente para um hospital local.

A luta pela vida da vítima não se limita apenas aos cuidados médicos, mas também ao suporte emocional e financeiro que a família precisa para seguir em frente. O cunhado compartilhou que, além das complicações físicas, o trauma emocional é um fardo que precisa ser enfrentado com o apoio de todos, pois a recuperação não se limita apenas ao corpo, mas também ao espírito.

A mulher, agora em processo de recuperação, perdeu as duas mãos, mas o fato de sua perna ter sido salva é um alívio.

A luta está longe de terminar, e o cunhado expressa gratidão por qualquer ajuda recebida, reforçando que o impacto dessa tragédia vai muito além das lesões físicas. A vida do casal mudou para sempre, mas o amor e a solidariedade de todos ao redor deles serão vitais para que possam enfrentar os desafios à frente.