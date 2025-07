México negocia com EUA para evitar tarifa de 30% e cria grupo de trabalho bilateral De acordo com comunicado oficial, uma comitiva do México foi enviada a Washington Internacional|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 12/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 12/07/2025 - 12h48 ) twitter

Comitiva do México foi enviada a Washington para dialogar com representantes da Casa Branca Daniel Torok/Official White House Photo - 16.6.2025

O ministro da Economia do México, Marcelo Ebrard, afirmou neste sábado (12) que o país está em negociação com os Estados Unidos para evitar a aplicação da tarifa de 30% anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump. Segundo o governo mexicano, a prioridade é alcançar um acordo antes que a medida entre em vigor, no dia 1º de agosto.

De acordo com comunicado oficial, uma comitiva do México foi enviada a Washington para dialogar com representantes da Casa Branca. Durante a reunião, os norte-americanos informaram que o México receberia uma carta formalizando a imposição das tarifas.

“Mencionamos na mesa que era um tratamento injusto e que não concordamos”, destacou o comunicado divulgado pelo governo mexicano.

Como parte das tratativas, foi criada uma mesa permanente de negociação bilateral, com o objetivo de elaborar uma proposta conjunta que proteja empresas e empregos nos dois países. A expectativa é de que os trabalhos avancem rapidamente para evitar a entrada em vigor das novas tarifas.

Comunicado relevante sobre aranceles de Estados Unidos : pic.twitter.com/V5HtSsNzyg — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 12, 2025

“Foi concordado que a primeira grande tarefa da mesa binacional será conduzir os esforços para que, antes de 1º de agosto, possamos chegar a uma alternativa que proteja os setores produtivos de ambos os lados da fronteira”, afirmou o governo mexicano.

Brasil tem a maior tarifa

Com a medida, o México e a União Europeia se juntam a outros 23 países que já foram notificados por Trump nas últimas semanas. Em todos os casos, os parceiros comerciais terão até 1º de agosto para negociar novos termos com os Estados Unidos ou passarão a ser taxados.

‌



O Brasil foi incluído na lista com a maior tarifa anunciada até agora: 50%. Veja abaixo a lista completa dos países já notificados e as tarifas anunciadas:

África do Sul : 30%

: 30% Argélia : 30%

: 30% Bangladesh : 35%

: 35% Bósnia e Herzegovina : 30%

: 30% Brasil : 50%

: 50% Brunei : 25%

: 25% Camboja : 36%

: 36% Canadá : 35%

: 35% Cazaquistão : 25%

: 25% Coreia do Sul : 25%

: 25% Filipinas : 20%

: 20% Indonésia : 32%

: 32% Iraque : 30%

: 30% Japão : 25%

: 25% Laos : 40%

: 40% Líbia : 30%

: 30% Malásia : 25%

: 25% México : 30%

: 30% Myanmar : 40%

: 40% Moldávia : 25%

: 25% Sérvia : 35%

: 35% Sri Lanka : 30%

: 30% Tailândia : 36%

: 36% Tunísia : 25%

: 25% União Europeia: 30%

