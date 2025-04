Zoológico em Nova York usa drones para procurar castor fujão Animal de apenas 2 anos escapou quando estava em período de adaptação após chegar ao zoo Internacional|Do R7 16/04/2025 - 14h34 (Atualizado em 16/04/2025 - 14h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reprodução/Instagram/uticazoo

O Zoológico de Utica, em Nova York, enfrenta uma operação inusitada e delicada: a busca por um castor chamado Cauliflower (ou Couve-Flor, em português), que escapou poucos dias após chegar ao local. Até drones estão sendo usados na busca.

O animal de dois anos de idade faz parte de um trio de irmãos vindos do Zoológico de Minnesota e estava se adaptando à nova casa quando desapareceu.

A fuga de Cauliflower ocorreu na quarta-feira passada (9) e foi notada ao final do expediente. A equipe do zoológico ativou imediatamente o chamado protocolo “Código Azul”, utilizado em casos de evasão de animais não perigosos. O castor chegou a ser avistado dentro do zoológico, mas conseguiu se esconder e não foi mais localizado.

‌



Diversas estratégias foram empregadas nas buscas, como armadilhas que não machucam o animal e câmeras de trilha, mas nenhuma delas teve sucesso até o momento. Diante da dificuldade, a direção do zoológico decidiu recorrer à tecnologia: drones foram utilizados para fazer varreduras aéreas dentro e fora da área do zoológico, que conta com 67 acres de vegetação, córregos e lagos naturais.

Segundo a diretora executiva do zoológico, Andria Heath, a ideia de usar os drones surgiu após todas as tentativas convencionais falharem. Ela afirmou que, apesar da preocupação, acredita que o animal esteja seguro em algum ponto da vasta área verde que circunda o zoológico.

‌



Especialistas apontam que o comportamento de Cauliflower pode estar relacionado ao instinto natural de dispersão dos castores machos jovens, que tendem a deixar o grupo familiar por volta dos dois anos de idade para procurar um território próprio ou uma parceira — mesmo que, no caso do animal fujão, ele seja castrado.

‌



Enquanto as buscas continuam, o zoológico mantém contato com o Zoológico de Minnesota, que ofereceu apoio técnico e orientações sobre o comportamento dos animais. A colaboração também envolve diversos órgãos locais e estaduais, incluindo a polícia de Utica, o Departamento de Conservação Ambiental do Estado de Nova York e organizações de bem-estar animal.

A direção do zoológico pede que qualquer pessoa que avistar um castor em locais inusitados nos arredores entre em contato com uma linha direta. Por enquanto, as irmãs de Cauliflower, Tangerine e Mustard, foram retiradas de exposição enquanto o habitat passa por ajustes para evitar novas fugas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5