Mulher em situação de rua vive quase um ano dentro de letreiro de supermercado Descoberta surpreende comunidade local e evidencia desafios na oferta de moradia acessível nos Estados Unidos Internacional|Do R7 30/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/06/2025 - 02h00 )

Mulher vivia no letreiro da Family Fare, em Midland, nos Estados Unidos Google Maps

Uma mulher de 34 anos, em situação de rua, foi encontrada vivendo dentro do letreiro de um supermercado em Midland, Michigan, nos Estados Unidos. Ela morou no local por cerca de um ano.

A descoberta foi feita por trabalhadores que estavam curiosos com um cabo de extensão conectado no telhado do estabelecimento.

De acordo com o policial Brennon Warren, do Departamento de Polícia de Midland, a estrutura do letreiro — com aproximadamente 1,5 metro de largura por 2,4 metros de altura — possuía uma pequena porta e acesso pelo telhado, oferecendo espaço suficiente para uma mesa improvisada, roupas, uma máquina de café, impressora e computador.

‌



A mulher relatou às autoridades que mantinha um emprego em outro local, mas optou por se abrigar dentro do letreiro da loja Family Fare, parte de uma rede de supermercados, onde conseguiu ligar seus aparelhos eletrônicos por meio de um cabo de energia ligado a uma tomada no telhado.

‌



A polícia ainda investiga como ela conseguia subir até o telhado, já que não havia sinais de escada no local. A hipótese é que ela teria acessado o espaço por outras construções comerciais próximas. Apesar da situação incomum, a mulher colaborou com os agentes e deixou o local voluntariamente, sem que nenhuma acusação fosse feita.

‌



Representantes da empresa controladora do supermercado destacaram a postura profissional e empática dos funcionários diante da situação, ressaltando a necessidade de políticas e parcerias para ampliar o acesso a moradias seguras e acessíveis, tema urgente para a comunidade local e o país.

Saralyn Temple, diretora da organização sem fins lucrativos Open Door, que atua com moradores de rua em Midland, afirmou que a história revela a criatividade e resiliência das pessoas em situação de vulnerabilidade, mas reforça que há soluções melhores para evitar que indivíduos tenham que recorrer a meios tão precários para se abrigar.

Midland, cidade com cerca de 42 mil habitantes, enfrenta dificuldades para atender à demanda por habitação a preços acessíveis, um problema crescente que reflete um desafio nacional. O caso do letreiro serve como um alerta para a importância de ações comunitárias e governamentais mais eficazes no combate à falta de moradia.

