Análise: ameaças aos Estados Unidos fazem parte da retórica do regime iraniano

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei , se pronunciou nesta quinta-feira (26) pela primeira vez desde o cessar-fogo e reivindicou a vitória do país contra Israel. Segundo ele, Israel "quase colapsou depois dos ataques das forças iranianas e os Estados Unidos não ganharam nada".

Khamenei ainda afirmou queestá exagerando sobre os impactos dos ataques norte-americanos sobre as instalações nucleares iranianas. O líder supremo também falou que nunca vai se render aos Estados Unidos e ameaçou bombardear mais bases norte-americanas nocaso Washington ataque o país novamente.

Em entrevista ao, Ricardo Cabral, especialista em segurança e estratégia internacional, explica que as ameaças aos Estados Unidos e à Inglaterrairaniano. Cabral lista como exemplo os ataques feitos a bases americanas nesta segunda-feira (23), com o Irã emitindo avisos dos bombardeios ao governo catariano e sem precisão no acerto dos alvos.