Mulher espanta urso com biscoitos para salvar cachorro nos EUA Americana conseguiu que animal não atacasse seu pequeno chihuahua Internacional|Do R7 04/05/2025 - 19h37 (Atualizado em 04/05/2025 - 19h37 )

Ursa foi flagrada por câmeras de segurança Reprodução de vídeo

Uma americana conseguiu escapar de um encontro assustador com um urso ao usar uma estratégia inusitada: lançar uma sacola de biscoitos para distrair o animal. O episódio ocorreu na Flórida (EUA), quando Kristen Savage passeava com seu cachorro, um chihuahua chamado Ringo.

Savage relatou que estava distraída procurando um pássaro quando foi surpreendida por algo que inicialmente pensou ser um cão solto. Ao perceber que se tratava de um urso, ela entrou em pânico, especialmente porque o animal parecia interessado em seu pequeno cão.

Tentando proteger o bichinho, ela o levantou no ar, girando o corpo para afastá-lo do alcance do urso. A manobra desesperada fez com que Savage caísse, sofrendo escoriações e hematomas nas pernas durante a tentativa de fuga.

‌



A situação só mudou quando a americana lembrou que segurava uma sacola de biscoitos que havia recebido momentos antes de sua mãe. Sem pensar duas vezes, ela bateu com o pacote no focinho do urso e depois o arremessou longe para distraí-lo.

‌



O plano funcionou. O urso, curioso, cheirou os biscoitos e desviou a atenção da mulher e do cachorro. Aproveitando a oportunidade, Savage e Ringo correram em segurança até a porta da casa da família.

‌



As autoridades da Comissão de Conservação da Pesca e Vida Selvagem da Flórida (FWC) informaram que o urso envolvido no incidente era, na verdade, uma fêmea com filhotes nas proximidades. O órgão está trabalhando com a vizinhança para evitar que lixo e outros atrativos fiquem expostos.

Apesar do susto, Savage demonstrou empatia pela ursa. Ela afirmou não culpá-la pelo ataque e disse acreditar que o animal estava apenas tentando proteger seus filhotes, assim como qualquer mãe faria.

