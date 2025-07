Netanyahu diz a Trump que o indicou ao Prêmio Nobel da Paz Premiê de Israel fez anúncio durante jantar na Casa Branca com presidente dos EUA Internacional|Do R7, em Brasília 07/07/2025 - 22h48 (Atualizado em 07/07/2025 - 22h52 ) twitter

Netanyahu fez anúncio durante encontro com Trump na Casa Branca

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, revelou nesta segunda-feira (7) que enviou uma carta ao Comitê do Prêmio Nobel indicando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para receber o Nobel da Paz. A declaração foi feita durante um jantar oficial entre os dois líderes na Casa Branca.

Netanyahu justificou a indicação ressaltando o papel de Trump na mediação de acordos de paz no Oriente Médio, em especial os chamados Acordos de Abraão, assinados entre Israel e países árabes nos últimos anos.

“Quero expressar o apreço e a admiração não apenas de todos os israelenses, mas também do povo judeu e de muitos admiradores ao redor do mundo por sua liderança, sua liderança do mundo livre, sua liderança da causa justa e a busca pela paz e segurança, que você está liderando em muitos países, mas agora especialmente no Oriente Médio”, disse o primeiro-ministro israelense.

Em tom elogioso, Netanyahu destacou ainda que a equipe do governo Trump, em parceria com o governo israelense, foi fundamental para abrir novas frentes de diálogo na região.

‌



“Ele forjou os Acordos de Abraão. Está forjando a paz neste momento em um país e em uma região após a outra. Então, quero apresentar a você, senhor presidente, a carta que enviei ao comitê do Prêmio Nobel indicando-o para o prêmio da paz, que é bem-merecido e você deveria recebê-lo”, completou.

Surpreso, Trump agradeceu a indicação: “Muito obrigado. Disso eu não sabia. Muito obrigado. Vindo de você em particular, isso é muito significativo”, disse o presidente norte-americano.

‌



Antes de receber a notícia, Trump tinha afirmado que era uma honra ter recebido na Casa Branca Netanyahu e a mulher, Sarah Netanyahu, que são “amigos de longa data”. “Tivemos um sucesso tremendo juntos, e acho que se tornará um sucesso ainda maior no futuro.”

